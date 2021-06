Juan Manuel Correa revient à l’académie des jeunes pilotes de Sauber · .

Juan Manuel Correa est de retour dans l’académie des jeunes pilotes de Sauber, près de deux ans après l’horrible accident qui a interrompu sa progression dans les formules juniors.

Le joueur de 21 ans est revenu à la course en Formule 3 cette année après avoir passé 2020 à se remettre des blessures graves qu’il a subies lors de l’accident de 2019 à Spa, qui a également coûté la vie à Anthoine Hubert.

Auparavant, Correa avait été membre de la Sauber Academy, qui est liée à l’équipe de Formule 1 Alfa Romeo. Il a testé une de leurs voitures de F1 au Paul Ricard dans les semaines qui ont précédé l’accident de Spa.

Son retour à l’académie fait suite à un premier week-end encourageant avec ART en Formule 3 sur le Circuit de Catalunya le mois dernier où il a marqué un point lors de la deuxième course. Le championnat se poursuit au Paul Ricard ce week-end.

“C’est très spécial d’être de retour avec la Sauber Academy”, a déclaré Correa, “c’est le programme junior de l’équipe avec laquelle j’étais en 2019, lorsque j’ai eu mon premier et unique test de F1, et c’est un sentiment formidable de travailler avec eux à nouveau.

« Je suis très heureux de montrer la marque de l’Académie sur ma voiture et mon casque dès ce week-end en France et j’ai hâte d’aider l’équipe en cas de besoin, que ce soit dans la simulation ou ailleurs. Je suis très reconnaissant à ART et Sébastien Philippe, et bien sûr à Fred Vasseur, pour tout le soutien qu’il m’a apporté, et à tous les autres chez Sauber, de Beat Zehnder à tous ceux qui ont été absolument incroyables et tellement solidaires depuis mon accident et tout au long de ma convalescence. C’est un honneur d’être de retour avec cette équipe.

