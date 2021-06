Juan Manuel Márquez n’acceptera pas de se battre à nouveau avec Manny Pacquiao

in

Photo : Fourni

Dans le cadre de sa campagne politique, le Mexicain Juan Manuel Márquez a comparu devant des sponsors de services financiers dans un hôtel de Polanco. Là, il a parlé de sa retraite et pourquoi il n’envisage pas de le quitter pour faire un cinquième combat contre son ennemi juré Manny Pacquiao qu’il a battu avec un KO tonitruant en 2012. Sur ce qui précède, il a exprimé :

“Je veux que les gens se souviennent de moi avec affection pour avoir battu celui qui était le meilleur et pas avec pitié, même s’ils m’offrent 15, 30, 40 ou 100 millions de dollars, j’accepterai un nouveau combat contre lui. Aucun argent ne va payer ma santé, j’ai la satisfaction de l’avoir déjà bien battu au quatrième combat après avoir volé les autres ».

Pour ce serveur, il n’est pas nécessaire que la “Dynamite” démontre quoi que ce soit à qui que ce soit et la chose la plus intelligente à faire est de profiter de sa retraite et de ses fruits en bonne santé, grand Márquez.