Juan Martos ‘La Avispa’, à deux pas de 100 combats

Nommer le Catalan Juan Martos Martínez « La Avispa » dans les sports de contact est de faire référence à l’un des boxeurs de kick-thai les plus anciens et les plus connus de notre pays. Le « Messi du kickboxing », comme le surnomment certains de ses partisans, crée une école depuis des années et ses six titres en Espagne et deux titres mondiaux WKA (World Karate and Kickboxing Association) parlent d’eux-mêmes de son excellent bilan.

A 41 ans, le Castell de Vilar est toujours au top de sa forme, se battre comme s’il avait 25 ans. Et c’est que le combattant incombustible n’est qu’à un combat de réaliser les 100 affrontements tant attendus et presque chimériques.

Il y a très peu de ‘kickboxers’ qui atteignent cette figure mythiqueComme le légendaire boxeur mexicain Julio Cesar Chavez l’a commenté à plusieurs reprises, “quand 100 combats sont atteints, vous êtes une légende, gagnez ou perdez”. Une incitation encore plus grande est qu’il sera joué lors d’une soirée officielle WBC du World Boxing Council, l’instance dirigeante la plus prestigieuse au niveau planétaire.

Le rival de Martos dans ce combat 3×3 super léger sera le Congolais coriace et coriace Sedrik da Silva, tout juste arrivé de Russie après avoir effectué une préparation spécifique. L’événement est sponsorisé par l’OMKE (organisme d’homologation spécialisé dans le muay thai) et se déroulera lors de la soirée Golden League à Canovelles le 3 juillet. Le promoteur Luis Lloret a concocté un programme attrayant chargé de stars et de différents titres en jeu.

Martos, membre du célèbre promoteur UNLIMITED GLOBAL CHALLENGERS, il a effectué une préparation scrupuleuse et dure avec son équipe technique, sans négliger aucun des paramètres qui lui ont toujours donné de bons résultats dans les combats précédents. Nourriture très saine, deux séances d’entraînement quotidiennes, beaucoup de repos et sa partie préférée, profiter de la famille.

Des étincelles voleront entre Juan Martos et Sedrik da Silva

| DÉFIS MONDIAUX ILLIMITÉS

Comme d’habitude, son coin sera formé par Manuel García Barrio (entraîneur-chef de l’UGC) qui est en charge de tout ce qui touche à la préparation physique et tactique, et Antonio Ricobaldi (promoteur, gérant et fondateur de l’entreprise), qui ferme les combats, les sacs et est en charge des questions logistiques et corporatives.

Deux piliers incontestables pour Martos dans chaque match et chaque personne sur laquelle le champion vétéran s’appuie totalement pour atteindre ses objectifs, les qualifiant affectueusement de “deux stars de cinéma”.

Sedrik da Silva a devant lui un scrutin difficile à résoudre et un combat qui, malgré la différence d’âge, ne sera pas facile à résoudre pour lui, car si Juan Martos est connu pour quelque chose (en plus de ses chaleureux “Néandertaliens” en acier inoxydable), c’est pour savoir exercer à volonté le rythme et les temps de combat. Il y a 99 combats ni plus ni moins et comme le dit le proverbe, “l’expérience est un diplôme”.