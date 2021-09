Juan Mata: la star de Manchester United mécontente de son rôle limité – Man United News And Transfer News

Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les indices S&P 500 et Nasdaq ont terminé en baisse. Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé mardi avec prudence, comme suggéré par le […] More