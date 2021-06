Juan Pablo Contreras, le mexicain à la rescousse de la musique symphonique – El Sol de México

Lorsque le compositeur mexicain Juan Pablo Contreras était enfant, la musique classique était toujours jouée dans sa maison. Dans ses souvenirs, les répétitions de sa mère, pianiste de concert, sont très claires, alors dès l’âge de six ans, il décide d’apprendre à jouer du violon et de se lancer dans le genre.

Bien qu’à son adolescence il s’éloigne un peu, en raison de son intérêt pour le rock plus, écouter un groupe de métal symphonique lui fait retrouver son intérêt pour l’orchestre et c’est grâce au compositeur Daniel Catán qu’il décide d’étudier aux États-Unis .

Aujourd’hui, il a triomphé au niveau international, son œuvre la plus remarquable est Mariachitlán, qui a été nominée pour un Grammy latin en 2019, et a été présentée dans des pays comme les États-Unis, l’Argentine et le Mexique.

Dans un chat via zoom avec Le soleil du Mexique le natif de Guadalajara, Jalisco, a souligné que c’est un honneur d’amener l’orchestre à de nouveaux publics, car il considère qu’il est temps pour le genre d’avoir de nouveaux représentants.

“J’ai travaillé ces quatre dernières années sur différents projets avec le Los Angeles Chamber Orchestra, et au cours de la saison 2019-2020, avant la pandémie, j’étais le compositeur résident et le premier Mexicain à avoir ce titre”, a-t-il déclaré. « Faire pression pour que davantage de musique classique nouvelle soit présentée au public est très important afin qu’elle ne devienne pas un musée, mais une entité vivante. »

“C’est l’un des grands défis d’être un compositeur classique contemporain, d’être constamment en compétition avec des fantômes comme Beethoven et Mozart, et en même temps de faire quelque chose de nouveau”, a-t-il ajouté.

L’un des détails qui a pris grand soin dans son travail est l’incorporation d’éléments mexicains, que ce soit à travers les rythmes ou les instruments eux-mêmes. Pour lui, la joie qu’il transmet est un élément clé pour garantir que tous les participants, quelle que soit leur nationalité, se connectent à leurs propres racines et se sentent à l’aise dans les salles de concert.

L’un de ses souhaits est que le public efface l’idée que ce genre est réservé aux élites, et que pour aller l’entendre en direct il faut être « habillé d’une certaine manière ». Pour cette raison, il a réalisé ces dernières années des adaptations d’autres genres, repris Do not destroy me de Zoé, et les arrangements symphoniques d’Ordinary Love de Danna Paola, cherchant ainsi à inviter les auditeurs à perdre leur peur de la musique d’orchestre.

“Souvent, et surtout au Mexique, c’est même moins cher que d’aller au cinéma, c’est très accessible. Mexico a quatre orchestres qui sont merveilleux, il s’agit de commencer petit. On a toujours un peu peur de l’inconnu et on pense que nous n’aimons pas ça, mais si vous allez à quelques concerts, vous commencez à battre le goût. “

Pour poursuivre son œuvre en faveur de la musique orchestrale, ce 26 juin son œuvre Mariachitlán ouvrira les portes du Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, une salle fermée depuis plus d’un an en raison de la pandémie. Pour cette occasion, il a réalisé un arrangement spécial conçu pour 40 musiciens, qui sera interprété par le Los Angeles Chamber Orchestra dirigé par Jaime Martín.

La pièce sera entendue au Carnegie Hall de New York, le 24 juillet, où elle sera interprétée par le National Youth Orchestra of USA, composé de 80 des musiciens les plus distingués des États-Unis, sous la direction de Mei-Ann. Chen.

Il prépare également une tournée d’un an dans le cadre d’un programme de la New Music USA Association, dans lequel six compositeurs ont été choisis pour travailler avec un groupe de cinq orchestres de villes telles que Las Vegas, Fresno et San Francisco, pour amener des musiciens et le public qui assiste aux concerts.