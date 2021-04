Juan Pablo «El Pivi» Romero promet un spectacle à Ring City USA

West Post, NY / 22 avril 2021 – Juan Pablo Romero est prêt pour son combat ce soir contre Deiner Berrio, à l’intérieur du ring de Ring City USA à l’Académie militaire des États-Unis, à West Point, New York.

Le combat entre “El Pivi” Romero (13-0, 9 KOs) et “Monstruo” Berrio (22-2-1, 13 KOs) sera l’événement co-principal de la nuit, et est programmé pour huit rounds dans un poids convenu à 143 livres. Ce dernier, alors que Romero devait affronter Jonathan Navarro, contraint de se retirer en raison d’une blessure. Berrio a accepté le combat une semaine à l’avance.

Originaire de Villa Carbón, Mexique, “El Pivi” Romero a commenté que bien qu’il y ait eu un changement d’adversaire, sa stratégie pour ce combat n’a pas beaucoup changé, car ce ne sont pas des combattants si différents. Il a en outre noté que «tous les boxeurs qui entrent sur le ring doivent avoir le respect de leur adversaire. La boxe peut changer d’un seul coup, et on s’entend toujours avec ce respect pour tous les adversaires. “

«Je pense que nous sommes tous les deux concentrés. Sous-estimer un rival coûte cher. Donc, nous sommes en sécurité et nous savons pour quoi nous avons travaillé », a déclaré le joueur de 31 ans.

“Je ne sais pas ce qu’il [Berrio] ressentez ou ce que vous pensez, mais je sais quels sont nos objectifs, et nous allons les atteindre … Nous allons sortir les mains en l’air, nous allons donner un bon spectacle, puis nous allons continuer travailler pour atteindre notre objectif », a déclaré le participant aux Jeux Olympiques de Rio 2016.

Le membre également de l’armée mexicaine a ajouté que “le travail bien planifié de mon équipe 100% mexicaine me conduit à de grandes choses et, d’abord Dieu, nous allons remporter la victoire et ensuite poursuivre nos objectifs, qui sont d’être champions du monde. “

La fonction Ring City USA sera accessible à tous via l’application Twitch à partir de 6h30 HE / 15h30 PT. Aux États-Unis, seuls les combats préliminaires seront vus sur Twitch, la programmation principale sur le NBC Sports Network commençant à 21 h HE / 18 h HP.

Amérique latine: voici les détails de la diffusion sur ESPN.

Panneau d’affichage étoile

États-Unis: NBC Sports Network

Amérique latine et Europe: Twitch

21 h HE / 18 h HP

Titre mondial poids plume WBA – 10 manches

Jelena Mrdjenovich (41-10-2, 19 KOs) contre Erika Cruz Hernandez (12-1, 3 KO)

Poids welter junior – 8 coups

Juan Pablo Romero (13-0, 9 KOs) vs. Denier Berrio (22-2-1, 13 KO)

Poids welter – 8 coups

Bobirzhan Mominov (12-0, 8 KOs) contre Angel Ruiz (16-1, 12 KO)

Événement préliminaire

Tic

18 h 30 HE / 15 h 30 HP

Super poids moyen – 8 coups

Christian Mbilli (17-0, 16 KOs) vs. Jésus Antonio Gutierrez (27-4-2, 14 KO)

Poids plume – 6 coups

Jalan Walker (8-0, 7 KOs) contre Angel Antonio Contreras (11-4-1, 7 KO)

Combat léger junior – 4 tours

Daniel Bailey (3-0, 2 KOs) vs. Luis Alvarado (1-2)