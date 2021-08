Juan Pablo Medina, a perdu sa jambe en raison d’un “nettoyage” qu’ils prétendent

Juan Pablo Medina, a perdu sa jambe pour une réclamation “propre” | Instagram

L’une des nouvelles qui a eu le plus d’impact sur la télévision mexicaine concerne l’acteur Juan Pablo Médina, qui il y a quelques semaines a dû se faire couper la jambe, il y a quelques heures dans un live, ils ont commenté la raison précédente pour laquelle il devait atteindre ce point, il est dit que tout était dû à un “nettoyage” mal exécuté .

C’est par l’intermédiaire de la chaîne Gossip No Like que la nouvelle a été partagée, Elisa Beristain et Javier Cerianni se sont chargés de partager les précédents événements en entreprise via appel avec un spécialiste du sujet, avec une santera.

Le vidéo Il a été partagé sur la chaîne YouTube du programme, à partir de la minute 1:05:12, vous pourrez voir les nouvelles de Juan Pablo, cela s’intitule “Chyno fum @ de la verde et Natasha supprime la vidéo – Interpol après Laura Bozzo – Gossip No Like”, nous vous le partageons tout de suite.

Karlita la Santera est le nom de la professionnelle du domaine qui accompagnait les chauffeurs par appel vidéo, et qui d’ailleurs certains internautes ont mentionné qu’elle ressemblait à une rock star.

Lorsqu’ils ont commencé à parler de l’acteur, l’atmosphère était un peu lourde en raison du sujet délicat dont il s’agit, celui qui a abordé le sujet en premier était précisément le pilote argentin, mentionnant ce qui suit :

Ils disent que Juan Pablo Medina, qui a malheureusement perdu sa jambe, sur TV Notes insiste également sur le fait qu’il est allé nettoyer toute cette situation, qu’est-ce que vous en savez ? C’est fait, aussi pauvre garçon quelle honte », a déclaré Ceriani.

Une fois que le chauffeur a fini de commenter cela, sa partenaire a ajouté que c’était sa propre mère qui lui avait conseillé d’aller faire le ménage, mais après l’avoir fait, il a commencé à souffrir de la perte de plusieurs projets dans lesquels il travaillerait sûrement.

Peut-être pensons-nous que n’importe qui peut nous nettoyer et ce n’est pas vrai », a déclaré Karlita la Santera.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un ménage ne peut pas être fait par quelqu’un qui, en plus de ne pas avoir de connaissances préalables, ne s’en occupe pas non plus, selon ce que la jeune femme a évoqué.

La première raison serait de ne pas faire attention lors de la collecte et du nettoyage des choses qui ont été utilisées pour faire cette pratique, une autre erreur serait qu’étant cette personne inexpérimentée au lieu d’enlever les mauvaises vibrations, pour ainsi dire, elles les ont activées provoquant un série d’événements malheureux comme ceux qui sont arrivés à Médine.

Il y a des gens qui, loin d’aider, finissent par nuire à la personne qui a demandé leur aide, peut-être comme c’est le cas de l’acteur mexicain qui est apparu dans la série de “La maison des fleurs“de Netflix.

La santera qu’il était avec Elisa et Javier a commenté qu’il avait vu le reportage où il était fait mention de la situation de l’acteur et a fini par ajouter quelque chose d’autre qui a sûrement laissé plusieurs internautes figés en les écoutant.

Elle a déclaré que Juan Pablo Medina manquait encore de choses plus lourdes à vivre, précisant également que le supposé nettoyage avait été fait avant de perdre sa jambe, sûrement cet événement déclenchera une série de malheurs pour l’acteur de 43 ans.

Hasta el momento el video tiene más de 90 mil reproducciones y 294 comentarios, algunos de ellos analizan las noticias que comparte este magnífico dúo y otros más se desviven por halagos para ambos conductores incluyendo a Pepe Garza esposo de Elisa quien aparece participando detrás de cámaras con sa voix.