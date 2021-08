in

Juan Pablo Medina pourrait perdre sa jambe, est-ce à cause du vaccin ? | INSTAGRAM

L’acteur de 43 ans chargé de jouer le rôle de Diego Olvera dans la série et le film de La maison des fleurs de Netflix, Juan Pablo Medina, a été hospitalisé en urgence et se bat depuis deux semaines pour sa vie à cause d’un thrombose veineuse au sud de CDMX.

Un ami de sa famille a raconté la situation exacte de l’acteur révélant qu’il est très mauvais et que même je pourrais perdre ma jambe C’est ce qu’il a fait dans une interview avec des notes télévisées.

L’ami assure qu’il n’a aucune idée de comment la presse l’a appris puisque la famille de Juan Pablo a été très hermétique en termes de santéCependant, il assure qu’une situation très critique est très mauvaise.

A été hospitalisé pendant deux semaines et est resté dans thérapie intensif Les médecins font tout leur travail pour pouvoir le sauver et sa famille a dépensé ce dont elle a besoin pour avoir de meilleurs soins et ainsi pouvoir se remettre de cette situation difficile qu’il a rencontrée.

Il a également révélé que Juan Pablo est issu d’une famille de médecins très importants, son père Don Salvador, spécialiste du côlon et du rectum, son frère Salvador est chirurgien et bien sûr ils savent de quoi il s’agit situation alors revoir ce que Juan Pablo traverse.

Il leur a également dit combien il était évident que sa famille est très triste car malgré le fait qu’il y a beaucoup de gens qu’ils ont mal fait grâce à la situation mondiale dans son travail en tant qu’acteur Juan Pablo a une grande Projets avec Netflix, des projets films et de la télé alors tu te sens si mal et tout ce qui t’arrive est une honte.

Ses jambes ont commencé à enfler et à lui faire mal et lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, il a été immédiatement envoyé aux soins intensifs, c’est ce qu’il révèle s’est passé.

Les médecins ont suspecté une thrombose veineuse et ont dû faire plusieurs études pour confirmer ce diagnostic, la vérité est que Juan Pablo pourrait perdre sa jambe droite et les médecins font tout pour que cela n’arrive pas.

Il y a des spéculations sur le vaccin C0VID qui aurait pu être responsable mais n’a pas encore été confirmé.

Il faut se rappeler que partout dans le monde sont apparus des gens qui ont été touchés d’une manière ou d’une autre par le vaccin, mais il est également important de dire que c’est une petite partie ou un petit pourcentage de la population à qui cela arrive.

On ne sait pas encore quel vaccin il a reçu car sa famille a très bien conservé toutes les informations, on dit aussi que ces types de réactions pourraient être assez graves, car si elles sont détectées tardivement, des caillots se forment et des veines et artères se bouchent. .

Il a révélé que bien sûr sa famille est dévastée, son père, sa mère, son frère et sa belle-sœur, qu’il est, ne rentrent de l’hôpital que pour se reposer un peu et revenir. Sa petite amie a également été là et est trop triste la dernière fois qu’il lui a rendu visite, il a quitté sa chambre en larmes.

Enfin, cet ami de la famille a révélé que les dernières semaines ont été assez critiques et qu’il est possible qu’ils le conservent indéfiniment, cependant la situation est trop compliquée et si elle en sortait cela pourrait avoir des conséquences assez dures.