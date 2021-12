Juan Pablo Medina réapparaît, après avoir perdu une jambe à cause d’une thrombose – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Tout semble indiquer que l’acteur Juan Pablo Medina se remet favorablement, comme on peut le voir dans une publication que l’actrice, mais aussi sa compagne, Paulina Dávila, a faite sur son compte Instagram, où l’acteur apparaît entouré d’amis.

« Je t’aime », est le message simple avec lequel Paulina Dávila a accompagné sa publication, avec une photographie où elle, Juan Pablo Medina, Martín Altomaro, Johanna Murillo, Regina Blandón, Manolo Cardona, Valeria Santos et José María Yazpik apparaissent, dans ce qui était un dîner de Noël avec des amis.

En août dernier, l’acteur a été hospitalisé en urgence en raison d’une thrombose à la jambe droite, qui aurait pu lui coûter la vie si le membre n’avait pas été amputé. Juan Pablo est resté en marge des réseaux sociaux et de toute activité sociale.

Une seule fois, Paulina en a parlé lors d’un événement public, assurant qu’il n’était pas de sa responsabilité de faire des déclarations et qu’à l’époque la star de « La maison des fleurs » le ferait, mais qu’elle pouvait dire qu’elle était bien et récupérer favorablement. .

Pendant tout ce temps, l’acteur a utilisé ses réseaux sociaux pour remercier sa nomination pour le meilleur acteur, pour son rôle dans « El Club de los Idealistas », aux derniers Ariel Awards et pour féliciter Paulina Dávila pour son anniversaire :

« Aujourd’hui est célébrée la vie de cet être merveilleux de lumière et de paix, celui qui me fait le plus rire et m’apprend chaque jour. Je t’aime. Vous en valez mille, ne changez jamais ! Vive la vie et cette renaissance », a écrit « Chespi », comme l’appellent ses amis.

Informations tirées d’El Universal