Juan Pablo Montoya a enfin une «expérience incroyable» au volant d’une Ferrari

Après avoir été un ennemi de Ferrari pendant si longtemps alors qu’il courait, Juan Pablo Montoya a finalement eu la chance de conduire une voiture écarlate, en emmenant la F2008 autour du Mugello.

L’ancien pilote McLaren et Williams a emmené la voiture de Felipe Massa, avec laquelle il a failli remporter le championnat du monde, autour du célèbre circuit italien pour son premier aperçu des machines de Formule 1 Ferrari.

« Mon coéquipier cette année, Henrik Hedman, nous a invités à conduire la voiture et c’était vraiment cool. Ce fut une expérience incroyable », a déclaré Montoya à l’édition italienne de Motorsport.com expliquant comment l’opportunité s’est présentée.

« Vous savez, c’est une voiture avec laquelle nous avons toujours concouru en F1. Et c’est étrange de pouvoir venir ici et conduire une F1 au Mugello. Je veux dire, ça ne va pas beaucoup mieux que ça.

2021

Juan Pablo Montoya – Ferrari

Étant donné qu’il était l’un des plus grands rivaux de Michael Schumacher lorsqu’il courait au début des années 2000, Montoya jouait souvent le rôle du méchant parmi les fans de Ferrari face au grand allemand – mais il sentait qu’il y avait toujours une base de fans italiens qui le soutenaient, et il s’est délecté d’avoir la chance d’emmener leur challenger de 2008 autour du Mugello.

« Vous deviez les battre chaque semaine, vous voyez ce que je veux dire ? », a-t-il déclaré. « Surtout si vous venez en Italie, l’endroit où vous voulez toujours les battre [at] et nous avons toujours été très bons à Monza, donc c’était toujours très spécial.

« C’était intéressant parce qu’en étant colombien et latino, je pense que beaucoup d’Italiens m’aimaient vraiment. Donc, je pense que c’était beaucoup de sentiments mitigés.

« Mais Ferrari a toujours tellement de traditions et tout, et pouvoir, après toutes ces années, en faire un et faire quelques tours était vraiment sympa. »

Compte tenu de la différence avec ce qu’il avait conduit auparavant, il a dit qu’il lui a fallu un peu de temps pour s’habituer à la F2008, mais il a complimenté la façon dont la voiture a été assemblée, car cela a permis à Ferrari de remporter le titre des constructeurs, même s’ils l’ont raté de peu. sur la couronne des pilotes après que Lewis Hamilton a dépassé Timo Glock à Interlagos.

« Chaque voiture est très différente », a déclaré Montoya.

« Je n’ai jamais pensé quand j’ai quitté Williams que j’allais monter dans une McLaren et qu’elle devrait conduire de manière très similaire, et ce n’était pas le cas. Ce fut un grand choc au début.

« C’est difficile à savoir conduire, car les pneus sont beaucoup plus durs que ceux sur lesquels nous avons couru, mais les sensations de la voiture sont vraiment agréables, on peut dire à quel point tout est bien fait dans la voiture.

« C’est difficile parce que vous voulez conduire très fort, mais vous ne voulez pas faire d’erreur et endommager la voiture de quelqu’un d’autre ! Si vous y réfléchissez, cette voiture est la dernière fois que Ferrari a remporté un championnat des constructeurs… »