Juan Pablo Montoya : Andreas Seidl “le grand” dans le renouveau de McLaren

Juan Pablo Montoya pense que son ancien collègue Andreas Seidl a été un facteur important dans la réémergence de McLaren vers l’avant de la grille.

McLaren a connu des jours sombres depuis sa dernière victoire en Championnat du monde en 2008, lorsque Lewis Hamilton a remporté le titre des pilotes. Au cours de leurs années de motorisation Honda de 2015 à 2017, ils ont terminé à deux reprises neuvième sur 10 au classement des constructeurs.

Mais depuis, avec les moteurs Renault et maintenant Mercedes, c’est une progression constante – sixième, quatrième et troisième, et déjà un trio de podiums en 2021 pour Lando Norris.

Seidl a pris la direction de l’équipe en mai 2019 et alors que McLaren avançait déjà sous la direction du PDG Zak Brown, Montoya, qui a couru pour l’équipe en 2005-06, estime que la contribution de l’Allemand ne doit pas être sous-estimée.

Dans une interview accordée à Motorsport TV, citée par Motorsport-total, le Colombien a déclaré que Seidl était “la grande chose là-bas”.

“Depuis qu’il a commencé chez McLaren, il a changé la mentalité de l’équipe et la façon dont ils abordent les choses”, a déclaré Montoya. « Vous avez maintenant une base vraiment saine. »

La connexion de Montoya découle du temps que Seidl a travaillé pour BMW, qui a propulsé la Williams dans laquelle le double vainqueur de l’Indy500 a concouru en Formule 1 lorsqu’il a traversé l’Atlantique pour la saison 2001.

Après quatre ans avec l’équipe Williams à moteur BMW dans laquelle il a remporté quatre grands prix, Montoya a rejoint McLaren pour 2005 et a ajouté deux autres victoires à son décompte vers la fin de cette saison avant de quitter le milieu de l’année suivante pour essayer NASCAR.

« Il a déjà fait du très bon travail chez Porsche et j’ai travaillé avec lui il y a de nombreuses années chez BMW », a ajouté Montoya de Seidl. « Cela fonctionne très bien. Il a de la personnalité et comprend ce dont l’équipe a vraiment besoin.

Bien que cette saison, la meilleure McLaren soit susceptible d’atteindre est une répétition de la troisième position du Championnat du monde de l’année dernière, pour laquelle ils rivalisent avec Ferrari, Montoya pense que de nouveaux progrès pourraient être réalisés lorsque le nouveau règlement F1 entrera en vigueur.

“Le grand objectif est l’année prochaine lorsque les règles changeront et qu’une nouvelle voiture arrivera”, a déclaré le joueur de 45 ans, qui court toujours en Amérique du Nord dans des voitures de sport et occasionnellement en IndyCar.

« Tout dépend de qui peut construire une meilleure voiture. »

