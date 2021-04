Juan Pablo Montoya: C’est choquant de voir à quel point la F1 est plus belle de nos jours

Juan Pablo Montoya se dit choqué de voir à quel point le monde de la Formule 1 est plus beau ces jours-ci que lorsqu’il conduisait.

Montoya a été pilote de F1 pendant six saisons de 2001 à 2006, conduisant pour Williams et McLaren. Pendant ce temps, il a remporté sept courses et est monté 30 fois sur le podium.

Depuis son départ, beaucoup de choses ont changé dans le sport et peut-être que la plus grande différence a été lorsque Chase Carey et Liberty Media ont succédé à Bernie Ecclestone au sommet en 2017.

Bien qu’il ait été occupé à courir dans d’autres catégories, Montoya a assisté à un certain nombre de courses de F1 depuis lors et ne peut pas croire à quel point le paddock est plus agréable.

«La Formule 1 a été très intéressante depuis l’arrivée de Liberty et il y a eu beaucoup de changements», a-t-il déclaré. Sport automobile.

«Honnêtement, quand vous allez au paddock, c’est choquant de voir à quel point c’est plus beau de nos jours qu’auparavant.

«C’est juste plus agréable, les gens sont beaucoup plus sympathiques. C’est un endroit beaucoup plus agréable.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Les changements ne sont pas simplement en train de sortir de la piste, avec d’énormes changements réglementaires introduits la saison prochaine dans l’espoir de rapprocher les équipes.

Montoya s’attend à ce que les grandes équipes s’adaptent et restent au sommet de l’ordre hiérarchique au départ, mais pense que les choses deviendront plus intéressantes.

«Je suis sûr que les gens trouveront des échappatoires comme toujours, mais avec le temps, les choses s’amélioreront», a-t-il déclaré.

«Les meilleures équipes n’ont vraiment aucune limite, elles font tout ce qu’elles doivent faire pour gagner. Rapprocher tout le monde sera mieux pour le spectacle.

«Je pense que les meilleures équipes gagneront encore. Les gars avec les meilleures idées, si vous leur donnez la moitié du temps, ils feront probablement un travail encore meilleur, c’est ça le problème!

Avant l’introduction de la nouvelle réglementation, la F1 apportera un autre grand changement avec des courses de sprint qui seront testées cette saison – et le Colombien pense qu’elles sont la voie à suivre pour le sport.

«Vous allez commencer à réaliser que la capacité d’attention des gens diminue, donc vous ne pouvez pas espérer que les gens s’assoient et regardent une course à la télévision pendant deux heures», a-t-il ajouté.

«Les gens comme nous qui aiment le sport, nous le faisons. Les jeunes générations auront du mal.

«Je pense que ce dont parle la F1, ce sont les courses de sprint et c’est la voie à suivre.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!