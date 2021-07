Juan Pablo Montoya critique les pénalités “fous” au GP d’Autriche

Juan Pablo Montoya a qualifié de « folles » les sanctions controversées qui ont été infligées en Autriche pour une défense solide.

Tout a commencé lorsque Sergio Perez a essayé de contourner Lando Norris au virage 4, Perez s’enfonçant dans le gravier alors qu’il sortait de la piste.

Les commissaires ont estimé que Norris l’avait forcé à quitter la piste, une décision avec laquelle même le directeur de Red Bull, Christian Horner, n’était pas d’accord.

Mais plus tard dans la course, Charles Leclerc entrerait dans le gravier de la même manière deux fois alors qu’il cherchait à dépasser Perez, ne laissant aux commissaires pas d’autre choix que d’infliger la même punition à chaque fois.

Avec 10 secondes de pénalités de temps ajoutées, Perez est tombé à la 6e place du classement final.

Mais Montoya, qui a couru en Formule 1 entre 2001 et 2006, n’arrive même pas à comprendre ce que pensaient les commissaires.

« Que s’est-il passé pendant la course, à mon avis… Je veux dire, pourquoi est-ce une pénalité, parce qu’il y a du gravier ? » Montoya a déclaré à Motorsport TV.

« S’il y a un second tour, n’est-ce pas une pénalité ? Si quelqu’un conduit quelqu’un sur une banane et hors de la piste de course, pourquoi n’y a-t-il pas de pénalité et pourquoi dans le virage 4 y a-t-il une pénalité ? Parce que c’était du gravier ? Quelqu’un avec qui vous êtes à vos côtés et qui vous pousse hors de la piste devrait recevoir une pénalité ?

“Je ne sais pas. Je pense que c’est fou. À mon avis, si j’étais la personne décisive, je dirais que si vous étiez à l’extérieur, vous n’avez pas à être à l’extérieur, et cela a été enseigné depuis l’époque du karting.

« A moins qu’ils ne changent la mentalité sur le karting et les petites formules, comment ils font les choses, c’est très difficile. Tous ces enfants ont grandi [being told] que si quelqu’un essaie de vous doubler à l’extérieur, vous le chassez de la piste de course ! Et il le faut !

« Alors, qu’attendez-vous ? Pourquoi vous fâchez-vous si vous faites le tour de l’extérieur ?

« Le meilleur exemple est Sergio. Sergio est tombé dans l’herbe parce qu’il était à l’extérieur, puis les choses se sont inversées, et il était le gars à l’intérieur, et il a laissé tomber le gars à l’extérieur.

Montoya pense que le problème vient du fait qu’il s’agissait de jugements de la part des stewards, et donc si ce mode de défense n’est pas toléré, alors des règles réelles doivent être mises en place pour définir ce qui est acceptable.

« Je pense que le plus dur, c’est que soit les pilotes ont le contrôle et ils vont nous laisser courir, soit les commissaires s’en vont, oh non, vous devez partager un espace », a-t-il expliqué.

« Si vous avez besoin de partager un espace, alors vous devez définir, OK, la moitié de la voiture est là, donc vous êtes côte à côte, quand devez-vous donner de l’espace ? »

Même dans ce cas, Montoya dit que d’autres appels de jugement seront effectués parce que les conducteurs contesteront où ils se trouvaient par rapport à l’autre voiture.

“Cela redevient un jugement, et quand vous avez un jugement, c’est à ce moment-là que tout le monde devient vraiment, vraiment malheureux, parce que [they’ll say] « Oh, je pensais que j’étais là », et quelqu’un d’autre va dire : « Non, vous n’étiez pas assez loin, vous manquiez tellement de choses », a-t-il déclaré.

