Juan Pablo Montoya espère une future bataille Montoya/Verstappen en F1

Maintenant que son fils Sebastian progresse dans les catégories juniors, Juan Pablo Montoya pense que ce serait “cool” de le voir un jour courir contre Max Verstappen.

Montoya Jr est actuellement deuxième au classement ADAC de Formule 4 et le jeune de 16 ans fait son propre chemin dans le sport automobile, et pourrait éventuellement être un autre fils du sport automobile pour se frayer un chemin en Formule 1 un jour – avec Verstappen et Mick Schumacher actuellement à Red Bull et Haas respectivement.

L’ancien pilote McLaren et Williams, Montoya, a partagé la grille avec le père de Verstappen, Jos, et, même s’ils ne se sont pas rencontrés très souvent alors qu’ils concouraient aux extrémités opposées du terrain, le Colombien adorerait voir Sebastian affronter le talentueux Néerlandais éventuellement.

“Ce serait cool! On ne sait jamais. Nous verrons », a déclaré Montoya à l’édition néerlandaise de Motorsport. « Max et Sebastian se ressemblent un peu. Ce sont tous les deux de vrais coureurs.

“Ils veulent dépasser les gens, ils ne restent pas assis à attendre et ils font tout ce qu’il faut pour faire le travail.”

Montoya Sr est lui-même un pilote actif à 45 ans, étant arrivé 9e de l’Indy 500 de cette année et ayant couru dans la catégorie LMP2 aux 24 Heures du Mans ce week-end.

Bien qu’il continue de concourir dans différentes catégories de sport automobile, le septuple vainqueur du Grand Prix continue de s’intéresser vivement à la progression de son fils dans son propre parcours.

« J’essaie de participer à autant de courses que possible », a-t-il déclaré. « Parfois, ce n’est pas facile, car certaines courses coïncident avec mes propres courses et d’autres choses que je fais.

«Mais même si j’essaie beaucoup d’être là pour lui, je pense aussi qu’il est important qu’il se débrouille sans moi et qu’il puisse résoudre les problèmes sans moi.

« S’il a besoin de quelque chose de ma part, alors bien sûr, je suis là pour lui. Mais au final, c’est lui qui doit le faire. On verra jusqu’où il ira. Mais il est extrêmement rapide et très talentueux.

“Il fait beaucoup de choses mieux que moi, et il est beaucoup plus intelligent que moi, ce qui d’ailleurs n’est pas si difficile !”

«Mais c’est un très bon coureur. Il est très bon en défense et en dépassement. Son talent de pilote est incroyable. Je suis très fier.”

« Nous nous concentrons principalement sur ce que nous faisons actuellement. Si une opportunité se présente [to join a Formula 1 junior academy], alors c’est super, mais pour l’instant ce n’est pas quelque chose qui a notre priorité. Sebastian a un championnat à courir.