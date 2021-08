Juan Pablo Montoya : “La Formule 1 est devenue plus ludique”

in

Juan Pablo Montoya a réitéré sa conviction que la Formule 1 est un environnement plus « ludique » ces jours-ci que lorsqu’il était en compétition.

Le Colombien a couru en F1 de 2001 à 2006 pour Williams et McLaren, remportant sept courses avant de quitter à mi-chemin de sa dernière saison pour retourner en Amérique où il a commencé une carrière en NASCAR.

Au cours de son passage en Formule 1, Montoya s’est notamment affronté avec le pilote dominant de l’époque, Michael Schumacher, déclarant en face à l’ancien septuple champion du monde lors d’une conférence de presse qu’il avait dû être “aveugle ou stupide” à la suite d’un incident entre eux lors du Grand Prix de Saint-Marin 2004.

Il y a quelques mois, Montoya a déclaré que l’atmosphère de la F1 ces jours-ci était généralement beaucoup plus agréable que lorsqu’il avait couru, en disant : « Honnêtement, quand vous allez au paddock, c’est choquant à quel point c’est plus agréable aujourd’hui qu’avant.

« C’est juste plus sympa, les gens sont bien plus amicaux. C’est un endroit beaucoup plus agréable.

Il a maintenant développé ces commentaires, les pilotes de Formule 1 étant certainement plus soucieux de leur image ces jours-ci et bénéficiant de relations plus harmonieuses avec leurs rivaux et leurs coéquipiers que ce n’était le cas au cours des décennies précédentes.

“Tout le monde était vraiment seul à cette époque”, a déclaré Montoya à Motorsport.com à propos de son époque. « Personne n’était ami, personne ne se parlait.

« Les seuls pilotes à qui j’ai parlé étaient Rubens Barrichello et Fernando Alonso, et parfois Felipe Massa. Mais c’était à propos de ça. J’ai parlé à très peu de personnes.

“J’ai grandi avec la mentalité qu’il fallait battre tout le monde et ne pas avoir de relations amicales avec les autres en course. Vous ne vouliez pas vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas si vous devez attaquer quelqu’un durement ou non.

« La Formule 1 était un environnement difficile. Aujourd’hui, c’est un peu plus détendu. En partie à cause des médias sociaux, il est devenu plus ludique. Le sport a changé à cet égard.

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Avec l’un des contemporains de Montoya, Jos Verstappen, étant toujours une figure éminente en raison des exploits de son fils, chasseur de championnats du monde, Max, le joueur de 45 ans de Bogota a raconté ses souvenirs du Néerlandais – y compris un incident à Interlagos en 2001 .

“Je n’ai pas couru aussi souvent avec Jos”, a déclaré Montoya. “Quand j’ai piloté en Formule 1, Jos n’était pas vraiment dans une voiture de compétition. Tout le monde a toujours dit qu’il était super rapide, mais il n’a jamais vraiment réussi à tirer le meilleur parti de sa carrière.

Dans seulement le troisième grand prix de F1 de Montoya, au Brésil, il est apparu sur la bonne voie pour une première victoire lorsque les flèches de Verstappen ont percuté l’arrière de sa Williams tout en étant doublé, les mettant tous les deux hors de la course.

Cependant, Montoya ne pensait pas que l’incident lui avait coûté une victoire, qui est finalement revenue à David Coulthard dans une McLaren.

“Même si je n’avais pas chuté avec Jos ce jour-là, je n’aurais probablement pas gagné cette course”, a admis Montoya. « Il pleuvait et les Michelin étaient 10 secondes plus lents par tour à l’époque [than Bridgestones].

« Mais grâce à Jos, j’avais l’air d’un héros ! Bien sûr, j’étais très en colère à ce sujet à l’époque, mais c’était comme ça.

« De plus, à cette époque, il arrivait plus souvent que des choses tombaient en panne dans la voiture. Alors peut-être que j’aurais craqué à cause d’autre chose.

« En fait, j’étais très heureux d’avoir mené la course ! Que j’avais dépassé Michael et que je menais un grand prix. Cela m’a donné la confiance que j’avais ce qu’il faut pour être devant en Formule 1. »