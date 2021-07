Juan Pablo Montoya pense que c’est fini pour Mercedes

in

Juan Pablo Montoya pense que Mercedes est désormais confrontée à une tâche impossible pour en faire un huitième de suite aux championnats du monde.

Après avoir dominé l’ère des hybrides turbo avec sept titres consécutifs en double, Mercedes semble avoir enfin trouvé sa place sous la forme de la RB16B.

Cinq courses en tête-à-tête ont été remportées par Red Bull, dont quatre pour Max Verstappen qui a ainsi pris 32 points d’avance sur Lewis Hamilton au classement du championnat des pilotes.

C’est une image tout aussi emphatique chez les constructeurs, car l’avantage de Red Bull est jusqu’à 44 points après que Verstappen a triomphé dans les trois courses du premier triple-header de la saison organisé en France et en Autriche.

Avec la majeure partie du développement de Mercedes sur la toute nouvelle voiture de l’année prochaine, ils s’accrochent à l’espoir qu’un nouveau package de mise à jour pour le Grand Prix de Grande-Bretagne la prochaine fois générera une certaine amélioration de la W12.

Mais l’ancien pilote de F1, Montoya, qui court toujours outre-Atlantique en voitures de sport et parfois en IndyCar, ne voit pas de retour pour les champions en titre.

“À mon avis, ce sera très difficile pour Mercedes”, a déclaré le Colombien de 45 ans à Motorsport.com.

« A ce stade, Max et Red Bull ont clairement pris de l’ampleur. Max va très bien, il est là semaine après semaine. Je ne vois pas vraiment comment ils vont le battre.

« Le seul aspect qui parle encore en faveur de Mercedes est qu’ils obtiendront des améliorations à Silverstone. J’espère que cette étape est assez grande pour se rapprocher de Red Bull, mais honnêtement, je ne pense pas que ce sera suffisant. Je ne vois pas comment ils peuvent renverser la vapeur.

Montoya, vainqueur de sept courses de F1 pour Williams et McLaren entre 2001 et 2006, est impressionné par la maturité des performances de Verstappen mais affirme que la suprématie de sa voiture y contribue considérablement.

“C’est beaucoup plus facile d’avoir le contrôle total lorsque vous avez la voiture la plus rapide et que tout se passe comme prévu”, a déclaré Montoya.

« Ensuite, c’est plus facile de garder la tête froide, d’exécuter sans faute, en fait tout devient plus facile.

« Je ne pense pas que ce soit parce que Hamilton est sous pression. Lewis est toujours un excellent pilote à mon avis, mais Red Bull a juste la voiture la plus rapide. Surtout entre les mains de Max, ce Red Bull est à un niveau différent.

“Si vous regardez comment les choses se passent maintenant, à moins que quelque chose de spécial ne se produise, vous supposeriez que Max devrait gagner ce championnat.”

