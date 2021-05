Juan Pablo Montoya : Ralf, pas Kimi, mon coéquipier le plus coriace

Juan Pablo Montoya a déclaré que Ralf Schumacher était le coéquipier contre lequel il avait le plus de difficulté à se mesurer en Formule 1.

Montoya était sur la grille de F1 de 2001 à 2006, pilotant pour Williams et McLaren et dégustant la victoire à sept reprises, terminant sur le podium 30 fois au total.

Au cours de son temps dans le sport, Schumacher et Kimi raikkonen étaient les pilotes avec lesquels il a passé le plus de temps à être coéquipier.

Il a battu l’Allemand lors de trois de leurs quatre saisons ensemble, tandis que le Finlandais l’a battu lors de leur seule saison complète chez McLaren et était en tête avant le départ de Montoya au milieu de 2006.

Malgré cela, le Colombien dit qu’il a trouvé plus difficile d’affronter Schumacher.

“Kimi et Ralf étaient tous les deux très forts, mais Ralf était le gars qui a rendu ma vie la plus misérable”, a-t-il déclaré en parlant à Zak Brown sur le site officiel de McLaren.

«Kimi était très, très bon, mais ce qui a rendu la tâche difficile pour moi quand je me suis heurté à Ralf, c’est que je détestais vraiment la voiture. J’étais vraiment mal à l’aise dedans, ce qui m’a rendu la vie encore plus difficile.

«Quand j’ai rejoint Williams, je conduisais la voiture aussi vite que possible, puis Ralf sortait et il était environ sept dixièmes plus rapide. Je n’avais rien.

« Vous vous demandez quoi faire ensuite : vous pouvez soit vous asseoir et pleurer, soit suivre le programme et le découvrir. »

Démarquez-vous de la foule avec les produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

Montoya est retourné à McLaren pour l’Indy 500 et est coéquipier avec le jeune Pato O’Ward, qui testera la voiture de F1 de l’équipe à la fin de la saison.

Il dit que, en termes de bataille intra-équipe, le Mexicain lui rappelle Schumacher.

“C’est un peu la même chose maintenant avec Pato comme coéquipier”, a-t-il ajouté.

« Il peut s’adapter à n’importe quoi. Vous pourriez mettre les roues à l’envers et il courrait toujours le même temps au tour fou. Je veux plus m’assurer que la voiture fait ce qu’elle doit faire en premier, puis le temps au tour arrive.

« Je pense que c’est quelque chose qui vient plus avec l’âge. Quand vous êtes jeune, vous conduisez simplement la voiture et si elle se trouve de côté, cela n’a pas d’importance. Cela ne me dérange pas de le faire sur le côté, mais pourquoi le faire sur le côté si vous pouvez le conduire droit ? »

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !