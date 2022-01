Juan Pablo Montoya revient dans la gamme Arrow McLaren SP Indy500

L’ancien coureur de F1 Juan Pablo Montoya sera à nouveau au volant d’Arrow McLaren SP lors de l’Indianapolis 500 en 2022.

Montoya a représenté l’équipe à Indianapolis en 2021, participant au Grand Prix GMR en mai autour du parcours routier d’Indy, un prélude à la compétition de l’Indy500 plus tard dans le mois.

Montoya a terminé le Grand Prix GMR en 21e place avant de remporter la 9e place en Indy500.

Ce n’était pas la première fois que Montoya organisait un tel programme pour l’IndyCar, ayant fait de même en 2017 avec Team Penske et après y être revenu avec Arrow McLaren SP, le joueur de 46 ans sera de retour pour plus en 2022.

Bon retour, @jpmontoya. pic.twitter.com/zoGs844WyY – Flèche McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) 11 janvier 2022

« Je suis ravi de retourner à Indianapolis avec Arrow McLaren SP et Mission [Foods, sponsor] de participer à nouveau à une course qui tient une place spéciale dans mon cœur, l’Indianapolis 500 », a déclaré Montoya.

« J’ai eu une excellente expérience avec l’équipe l’année dernière et j’ai hâte de continuer sur les progrès que nous avons réalisés en 2021. Je pense que nous avons une réelle chance de concourir en tête du peloton et de nous battre pour la victoire. »

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a ajouté : « Nous sommes ravis de retrouver Juan Pablo et Mission Foods pour un autre Indianapolis 500.

« Juan Pablo est une institution dans le sport automobile avec deux victoires à Indianapolis 500 et une impressionnante carrière en Formule 1 avec de multiples victoires pour McLaren. Il ajoute une expérience qui profite vraiment à notre équipe, nous donnant un autre pilote avec le potentiel de gagner à chaque fois qu’il monte dans la voiture.

La première victoire de Montoya en Indy500 a eu lieu en 2000 avec Chip Ganassi Racing avant qu’il n’atteigne à nouveau le sommet dans le cadre de l’équipe Penske en 2015.

Pato O’Ward et Felix Rosenqvist d’Arrow McLaren SP seront à nouveau coéquipiers à Montoya, le Grand Prix GMR 2022 ayant lieu le 14 mai, suivi de l’Indy500 le 29 mai.

Montoya a connu de nombreux succès en Formule 1, remportant sept victoires en course et 13 pole positions lors de relais avec Williams et McLaren.

Le Grand Prix d’Italie 2001 a planté le décor de la première victoire de Montoya en F1 au sein de l’équipe Williams, l’une des quatre avec l’équipe Grove.

Après avoir déménagé chez McLaren pour 2005, sa première victoire est arrivée cette saison à Silverstone avant d’ajouter deux autres victoires plus tard dans la saison en Italie et au Brésil.