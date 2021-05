Juan Pablo Montoya, seul ancien homme de F1 à terminer dans le top 10 de l’Indy 500

Juan Pablo Montoya était le seul ancien pilote de Formule 1 à participer à l’Indy 500 à terminer la course dans le top 10.

Au total, six pilotes ayant déjà concouru en F1 se sont alignés pour la course emblématique d’Indianapolis; Montoya, Marcus Ericsson, Takuma Sato, Pietro Fittipaldi, Max Chilton et Sebastian Bourdais.

Montoya et Sato ont déjà goûté à la victoire et au lait qui va avec, mais le Colombien a été le seul du groupe à terminer dans le top 10, sans parler de se battre pour la victoire.

Conduire pour McLaren encore une fois – Arrow McLaren SP, en particulier – il a commencé en P24 mais a pris un départ régulier pour passer à P13 au milieu d’un début de chaos.

Il a ensuite consolidé sa position juste à l’extérieur du top 10 avant d’y entrer, prenant la 8e place alors que la course entrait dans sa phase finale.

Le joueur de 45 ans a finalement pris du retard sur le jeune Néerlandais Rinus Veekay, mais a tenu bon pour se classer parmi les 10 premiers, franchissant la ligne en P9.

C’était un résultat encore meilleur pour le coéquipier de Montoya, Pato O’Ward qui était en lice pour la victoire tout au long mais a dû se contenter de P4 derrière Helio Castroneves – qui a remporté la course pour la quatrième fois – Alex Palou et Simon Pagenaud, absents. sur un podium dans le dernier tour.

✅ 500 miles de l’Indianapolis Motor Speedway. Quelle course et quel effort de la part de l’équipe @ArrowMcLarenSP. 👏 Profitez de ça, tout le monde ? # Indy500 pic.twitter.com/ENTMvtqEot – McLaren (@McLarenF1) 30 mai 2021

Il a peut-être été le seul ancien homme de F1 à y terminer, mais Montoya n’était pas le seul à se retrouver dans le mix pour un top 10.

Sato s’est retrouvé à courir aussi haut que P2 dans les phases finales en restant longtemps sur ses pneus dans l’espoir d’un drapeau jaune au moins, mais finalement cela n’est jamais venu et il a dû aller au stand, terminant finalement P14.

Ericsson, l’ancien homme de Sauber, a lui-même raté de peu un top 10, perdant face à Tony Kanaan.

Les deux autres noms familiers au monde de la F1, Fittipaldi – qui remplace Romain Grosjean aux courses ovales cette année – et Bourdais, ont franchi la ligne de près en P23, P24 et P26 respectivement.

Ce fut une course historique, la quatrième victoire de Castroneves égalant le record détenu par AJ Foyt, Al Unser Sr. et Rick Mears.

