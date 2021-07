Juan Pablo Montoya : Super de revoir l’agressif Lewis Hamilton

L’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya est heureux de voir que Max Verstappen a forcé l’équipe agressive de Lewis Hamilton à réapparaître.

Les retombées se poursuivent après cette collision controversée entre Verstappen et Hamilton à Copse lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, et les opinions sur les responsables ont afflué du monde entier de la Formule 1.

Quant à Montoya, il pense vraiment qu’il s’agissait d’un incident de course, mais a estimé que Verstappen aurait dû donner plus d’espace à son rival pour le titre s’il voulait éviter cet accident qui l’a obligé à subir des contrôles de précaution à l’hôpital.

“Pour moi, personnellement, je pense que c’était plus un incident de course”, a-t-il déclaré lors de son apparition dans l’émission This Week de Motorsport TV avec Will Buxton.

« Lewis a un peu raté le sommet, je pense, plus qu’il n’a manqué le sommet, je pense, quand il s’est levé et a voulu tourner, il a essayé de tourner assez vite et la voiture a sous-viré et est devenue large.

« Je ne pense pas que Max lui ait laissé assez de place. Max est devenu assez vif, a corrigé et est rentré, il a essayé de lui laisser de la place pour quelqu’un qui allait s’écarter et pas quelqu’un qui voulait rester là.

“Max est un gars agressif, et ce que vous voyez normalement, c’est Max attaquant et la Mercedes étant la voiture la plus rapide, et cette fois-ci, tout va dans l’autre sens.

« Tout est à l’envers maintenant, Max a la voiture la plus rapide, et Lewis, c’est super de le voir revenir en étant agressif, revenir et prendre des risques.

« A-t-il essayé, oui ? Était-il là ? Absolument. Si vous regardez l’angle de la caméra, Lewis les a menés dans le coin, il était à 100% à côté de lui.

“Vous allez toujours vous disputer” oh mais quand ils touchent “, mais quand ils ont touché Lewis a essayé de reculer parce que Max ne l’a jamais fait, et je pense que si Max lui avait donné un peu plus de place, il serait quand même venu devant lui.

“Je pense que si Lewis était resté à plat un peu plus longtemps, je pense que Max aurait dû renflouer, et Max était engagé, il savait que celui qui sortait de Copse en premier allait gagner cette course.”

Une mauvaise communication signifiait que Hamilton ne savait pas que Max était à l’hôpital

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Verstappen réfléchirait désormais à deux fois avant de courir avec une telle agression contre Hamilton, Montoya a déclaré qu’il pensait que l’expérience rendra Hamilton plus fort à l’avenir dans ce combat pour le titre.

“Je pense que c’est l’inverse, je pense que Lewis va être plus fort avec ça parce que Lewis est toujours en retard dans les points, et la Red Bull est toujours la voiture la plus forte”, a-t-il expliqué.

«Et Max n’a pas été dans une position où il doit s’occuper des points, il a été le gars qui, lorsque l’opportunité s’est présentée, a tout mis en place pour gagner les courses.

«Maintenant, c’est le gars qui doit être assez intelligent pour le ramener à la maison chaque semaine, que vous le rameniez à la maison en premier ou en deuxième.

“Max aurait pu soulever et terminer deuxième de la course et peut-être le battre en stratégie avec une voiture plus rapide, et il a visé la victoire, et [look] à combien de points il a perdu.

Le directeur de Red Bull Christian Horner et le patron du programme de pilotes Helmut Marko étaient furieux des actions de Hamilton à Silverstone, tandis que le patron et copropriétaire de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a également attiré l’attention sur son plaidoyer sur l’innocence de Mercedes dans la salle de contrôle de la course.

Et Montoya dit qu’il sera intéressant de voir s’il y a maintenant un changement d’approche de Red Bull dans ce combat pour le titre.

“Ça va être intéressant de voir comment toute l’équipe tourne autour de ça, comment Marko, Horner et tout le monde s’en sortent [it]”, a ajouté Montoya.

« Continuons-nous à faire ce que nous avons fait, ou commençons-nous à être intelligents à ce sujet ? Commençons-nous à marquer des points ? »

“Je pense que Lewis a montré qu’il allait prendre tous les risques nécessaires pour tenter de remporter le championnat.”