Juan Pérez rejoint la formation d’Osasuna

17/07/2021 à 13h30 CEST

Le Club Atlético Osasuna a clôturé sa deuxième semaine de pré-saison, au cours de laquelle il a effectué six séances d’entraînement, avec une la principale nouveauté a été le retour de Juan Pérez après avoir respecté le protocole sanitaire. Le personnel d’entraîneurs a conçu une session sans exercices d’interaction dans laquelle les joueurs ont travaillé sur la technique, les possessions, le football et la course.

Pour sa part, Jaume Grau Il a de nouveau abandonné la séance en attendant de connaître les résultats de ses examens médicaux. Le joueur reste confiné après avoir présenté un résultat « indéterminé » lors d’un test PCR.

L’équipe se reposera dimanche avant d’entamer une semaine au cours de laquelle elle affrontera ses deux premiers matchs de préparation. Mercredi, sur le champ de San Bartolomé de Ribaforada, Osasuna affrontera le Huesca et, samedi, à Tajonar, les rojillos recevront le Burgos.