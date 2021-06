in

La Colombie est déjà représentée à nouveau au sommet du golf. Mais Juan Sebastián Muñoz osera-t-il terminer la phrase ?

On en profite pour sortir du format et poser des questions amusantes au golfeur colombien. De plus, il a partagé avec Lorena Ochoa, à Mexico, ses plans pour cela, sa deuxième chance à la PGA.