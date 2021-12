Juan Soler connaît déjà sa petite-fille et plus de stars en action

Juan Soler il a vécu la rencontre la plus tendre, lorsqu’il a rencontré sa petite-fille Alfonsine. Le bébé est la fille de Valentina, la fille aînée de l’acteur avec une petite amie de sa jeunesse. Jacky Bracamontes Il a célébré le 70e anniversaire de son père avec style et l’a rencontré, lui et toute sa famille, pour célébrer.

Quant à la pandémie, certaines célébrités n’ont pas passé un bon moment. Karina Banda lutte actuellement contre le coronavirus, tandis que Raphael Nadal a rapporté qu’il avait été testé positif au virus après avoir joué le tournoi d’Abou Dhabi.

EN RELATION:

Camilo avoue à Evaluna les choses qu’il n’abandonnera pas à la naissance d’Indigo

Roselyn Sánchez et Eric Winter fêtent leurs 13 ans de mariage

Juan Soler

L’acteur Juan Soler a finalement retrouvé sa petite-fille Alfonsina. « Ma petite-fille Alfonsina !!! Mort d’amour… ». L’Argentin est devenu grand-père en mars 2021.

Roselyn Sanchez

Roselyn Sánchez et son mari Eric Winter sont allés avec leurs enfants à Disneyland, « l’endroit le plus heureux du monde ».

Daniella Alvarez

Daniella Álvarez et son petit ami, Daniel Arenas, sont en vacances à New York. La Colombienne a partagé plusieurs photographies de ses jours dans ‘La Grosse Pomme’ et a écrit : « N’importe où dans le monde mais ENSEMBLE🗽 Dieu merci de nous avoir permis d’avoir la santé et la possibilité de nous offrir ce voyage lors de notre premier Noël ! Que Dieu et Notre-Dame permettent qu’il soit le premier de nombreux ️ ».

J. Balvin

J Balvin a inondé les réseaux sociaux de tendresse de quelques images de son petit Rio : « Mon cher Rio !! Nous vous souhaitons tous les deux la meilleure ambiance 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ».

Jacky Bracamontes

Jacky Bracamontes a fêté les 70 ans de son père et s’est rendu dans sa ville natale pour célébrer en beauté : « Papa, joyeux anniversaire d’avance ! Nous voulions célébrer tes 70 ans de vie entourés de ta famille et de tes amis… comme tu le mérites !!! On t’aime! @profebraca #ProfeLaLeyenda @pichisvan @alibracas @ 1raulglez @alinitagb @jesusbravan @loreniamm ”.

Ricardo Montaner et Evaluna

Ricardo Montaner ne peut plus attendre de recevoir le petit-fils que lui donnera Evaluna. Le chanteur a partagé une photo avec sa fille et a fait une tendre réflexion. « Et dire que cette petite fille va me donner mon #INDIGO Fille ou garçon ? »

Ricky Martin

Ricky Martin tourne une nouvelle vidéo et a donné un avant-goût à ses fans. Avec cette image, Ricky a fait sensation sur les réseaux sociaux. « Une journée au bureau #videoshoot #newsingle 📷 @rondenepr (Une journée au bureau) ».

Karina Banda

Karina Banda a partagé avec ses abonnés qu’elle avait reçu un diagnostic de COVID-19 et a demandé à ses abonnés de continuer à prendre bien soin d’eux-mêmes. « Aujourd’hui je me sens beaucoup mieux, MERCI d’avoir pris conscience de ma santé et de vos témoignages d’affection ️ J’ai deux doses du vaccin 💉 de Pfizer et j’étais sur le point de me donner la troisième dose mais le virus était devant moi. »

« Je n’ai pas eu de symptômes graves peut-être parce que j’étais déjà vacciné, j’ai confiance que je vais m’en sortir rapidement. Si Dieu le permet, je pourrai passer une bonne nuit avec la santé et avec ma famille à la maison. J’espère que mon expérience personnelle aidera à prévenir plus de cas ou à en détecter rapidement. #covid #covid19 ».

Karina Banda

La présentatrice d’Enamorándonos USA a expliqué sur ses réseaux sociaux comment elle s’est rendu compte que sa santé était en danger. Il a commenté que tout avait commencé comme une grippe, jusqu’à ce qu’après l’un des nombreux tests qui ont été effectués, le résultat soit positif.

Raphael Nadal

À travers son profil Instagram, Rafael Nadal, a partagé les détails de sa santé : « Bonjour à tous. Je tenais à vous annoncer qu’à mon retour chez moi après avoir joué le tournoi d’Abou Dhabi, j’ai été testé positif au COVID au test PCR qui a été réalisé sur moi à mon arrivée en Espagne ».

« Au Koweït et à Abu Dhabi, nous avons passé des contrôles tous les deux jours et tous étaient négatifs, le dernier étant vendredi et les résultats étant samedi. Je vis des moments désagréables mais j’espère que je m’améliorerai petit à petit. Maintenant, je suis confiné chez moi et j’ai informé les personnes qui ont été en contact avec moi du résultat. »

Pour conclure son message, le joueur de tennis professionnel a remercié chacun pour son soutien et sa compréhension durant ce processus.