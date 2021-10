Juan Soler ne cherche pas les romances occasionnelles

Celui qui est né en Argentine, il y a 55 ans, se définissait comme un « type classique et conservateur », qui ne cherche pas à s’évader.

« Je fais partie de ceux qui se sont mariés pour la vie, je pense toujours comme ça, je suis classique. », a-t-il déclaré dans une interview avec le programme YouTube Isabel Lascurain Abre la caja de.

Juan Soler Il a ouvertement déclaré le type de relation qu’il recherche pour sa vie : « Je ne veux pas d’une femme occasionnelle, je ne veux pas ça, je ne suis pas si à part, je n’ai jamais été ça. Je me déclare un type classique et conservateur. Si Je veux que ma femme soit ma famille. Ma famille est mon axe et c’est ce que je ressens vraiment ».