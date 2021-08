Juan Soto n’est pas dans l’alignement en raison d’une gêne au genou

le dominicain Juan Soto a été exclu de la liste des Ressortissants de Washington ce vendredi pour une douleur au genou dans la chaleur de la saison des MLB.

Juan Soto il a marqué un point jeudi dernier et a déclaré à son manager Dave Martinez qu’il ressentait une gêne à un genou. Les Ressortissants de Washington Ils l’ont examiné le lendemain et sans aucun avertissement, ils l’ont retiré de la file d’attente.

Tout indique qu’il a besoin de repos pour faire face à cette douleur, au moins aujourd’hui il n’était pas disponible contre les Phillies de Philadelphie. Cependant, Martinez a déclaré que Juan Soto il pouvait se balancer et qu’il était disponible depuis le banc, mais seulement si le moment le justifiait.

Maintenant certainement Juan Soto Il est le frappeur le plus redouté des Nationaux, le départ de Trea Turner et de Kyle Schwarber l’a laissé sans renfort offensif et il n’a d’autre choix que de faire ce qu’il fait le mieux, frapper le ballon et mettre les lanceurs au travail.

Cette saison, le Dominicain frappe 298. avec 18 circuits, 73 points marqués et 58 points produits.