Juan Soto parle des pourparlers de prolongation de contrat

Le jardinier du ressortissants de Washington, Juan Soto, a clairement indiqué qu’il n’y avait eu aucune conversation pour une prolongation de contrat dans le MLB.

A travers le jeu des célébrités que David Ortiz a organisé pour récolter des fonds, Juan Soto a assisté là où il était avec tous les joueurs qui font partie du panthéon et d’autres qui s’y promènent nés en République dominicaine.

Soto a déclaré que lui et les Nationals de Washington n’avaient pas eu de discussions pour une prolongation de contrat, ajoutant que toutes les questions étaient entre les mains de son agent Scott Boras.

« Mon approche est de me préparer physiquement et de continuer à m’impliquer. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune conversation sur une prolongation de contrat, mais toutes ces situations sont gérées par mon agent », a déclaré Soto.

« J’ai été très honnête à ce sujet et j’ai dit à mon agent que je veux faire partie d’une équipe où je peux continuer à concourir. Évidemment, en ce moment, je sais que Washington est en train de se reconstruire et je me sens très à l’aise avec l’équipe. Ils font tout leur possible pour avoir la meilleure équipe sur le terrain et qui sait si dans trois ans nous serons à nouveau dans la bagarre », a-t-il déclaré. Juan Soto.

Via ESPN de Juan Arturo Recio.

Quand Juan Soto est-il un agent libre dans les ligues majeures ?

2018- 392 620 $ 2019-578 300 2020- 233 111 $ 2021- 8 500 000 $ 2022-À voir 2023-À voir 2024-À voir 2025 joueur autonome sans restriction

Dans sa courte carrière Juan Soto Il a gagné 11 204,11 millions de dollars.