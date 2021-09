Juan Soto tire deux circuits et continue pour le titre au bâton

in

Le jardinier Juan Soto du tir des Nationals de Washington deux coups de circuit contre les Reds de Cincinnati, se rapprochant de leur deuxième titre au bâton dans la MLB.

Trea Turner des Dodgers de Los Angeles était 3-en-4 dans leur match jeudi, mais Soto n’était pas loin derrière puisqu’il a 2 circuits avec un simple pour augmenter son AVG. à 325, quatre points de plus que Turner, qui est son concurrent avec Bryce Harper dans la course au titre au bâton dans la Ligue nationale.

Juan Soto Dans son premier virage, il a séparé Luis Castillo, puis il a obtenu un but sur balles et dans son troisième virage, il a frappé un home run dans le champ gauche, ce n’était pas suffisant, dans le virage suivant, il n’a eu aucune pitié contre une ligne droite à l’extérieur de Luis Cessa, qui la vit tomber dans le même jardin.

En un clin d’œil, l’arrêt-court Fernando Tatis Jr. des Padres de San Diego et le voltigeur Bryce Harper des Nationals de Washington se disputent le titre de MVP de la Ligue nationale, son nom est Juan Soto qui est arrivé un peu en retard au dîner mais est venu manger.

Il y a un nombre assez restreint de joueurs de 22 ans avec plusieurs jeux à 3 hits, ce sont :

Ted Williams : 54

Juan Soto : 50

Mel Ott : 47

La plupart des matchs avec au moins une marche et au moins un coup de circuit :

Mel Ott : 55 Eddie Mathews : 45 Ted Williams : 44 Juan Soto : 42 Jimmie Foxx : 41

Sur les 29 circuits de Soto au cours de cette saison MLB 2021, pas plus de cinq ont été pour le champ droit, les autres sont pour le champ central et gauche, son groupe opposé où il est généralement plus dangereux.

Juan Soto il frappe 325. avec 29 circuits, 92 points produits, 131 buts sur balles (MLB Leader). Tout cela inclut un début de saison pas très bon, mais il l’a déjà dit lors d’une émission en direct avec Yancen Pujols, “Ce n’est pas comment vous commencez, mais comment vous terminez.”

En seconde période, personne n’a frappé comme Soto dans les majeures, avec 381 coups sûrs avec 77 coups sûrs et 73 BB en 279 apparitions. L’OBP près de .600.