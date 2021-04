Juan Tello et Fede Chingotto restent fermes vers la demi-finale

23/04/2021

À 21:19 CEST

Juan Tello Oui Fede Chingotto entretiennent leur histoire d’amour avec l’Open d’Alicante et aujourd’hui, ils ont signé leur place en demi-finale après avoir battu Paquito Navarro Oui Martin Di Nenno (6-2 7 6-3) dans le duel qui a ouvert le quart de journée au Centre de technification d’Alicante.

Ses prochains rivaux seront le numéro un mondial, Juan Lebron Oui Alejandro Galán, qui n’ont d’ailleurs pas échoué dans la recherche de leurs premières demi-finales du parcours. Le duo a balayé leur date avant Juan Martin Diaz Oui Coki Nieto (6-3, 6-0). Avec prudence, Lebrón et Galán ont commencé leur rencontre, permettant à leurs rivaux de rester proches sur le tableau de bord, mais petit à petit ils ont pris des distances pour marquer le premier tour et sortir au second, avec une pause dans le match initial et sans donner. à leurs rivaux. Après avoir chuté en quarts de finale à Madrid, les champions cherchent à revendiquer leur titre à Alicante et, pour le moment, ils remplissent le scénario.

Ils ne répéteront pas les demi-finales Agustin Tapia Oui Pablo Lima qui est tombé avant Arturo Coello Oui Miguel Lamperti (7-6, 5-7, 4-6) dans un match très disputé. La passe pour la finale se jouera contre Franco Stupaczuk Oui Ale ruiz qu’ils ont éliminé Fernando Belasteguin Oui Sanyo gutierrez par 7-6 et 7-5.

Peinture féminine

Dans la boîte des femmes Gemma Triay Oui Alejandra Salazar dévasté dans leur duel avant Barbara Las Heras Oui Carla Mesa (6-0 et 6-2). Le Minorque et le Madrilène ont jeté les bases dès le début et sur la base des vainqueurs, ils ont terminé les défenses de leurs rivaux qui n’avaient à peine aucune option et ont fermé le set sans ajouter. Dans le second, Bárbara et Carla se sont améliorés et ont remporté le premier set, mais c’était un peu mirage et le couple numéro un a également signé la victoire dans ce set et, accessoirement, dans le match. Au prochain tour, ils rencontreront Aranzazu Osoro et Victoria Iglesias pour une place en finale.

De l’autre côté de l’image, ils ont avancé Lucia Sainz Oui Beatriz Gonzalez après que leur duel a été suspendu en raison de la blessure d’un de leurs rivaux, Patty Llaguno, qui était associé à Virginie Riera. Ses prochains rivaux seront Paula Josemaría et Ariana Sánchez qui ont terminé le voyage de Marta Talaván Oui Lorena Rufo (4-6, 4-6).