Juan Vené dit que Manny Machado est un joueur médiocre

Le journaliste vénézuélien Juan Vené définit le troisième but des Padres de San Diego Manny machado comme un joueur médiocre dans la MLB.

Le célèbre journaliste vénézuélien Juan Vené, qui a le privilège de voter pour l’entrée des figures au Temple de la renommée de la Major League, a déclaré à travers sa chronique habituelle sur le baseball que le joueur de troisième but dominicain Manny Machado est un joueur médiocre.

Il a écrit cela dans sa chronique du 21 septembre, où l’on demande à Vené quelle est la déflation des Padres de San Diego à cause de cette campagne, à laquelle le journaliste vénézuélien a répondu comme suit :

“L’indifférence de Manny Machado est habituelle chez lui, pouvant être un joueur de premier plan avec les facultés dont il dispose, mais son manque de caractère, son indiscipline et son faible courage pour jouer et gagner, le rendent médiocre. “

Ce sont des affirmations assez fortes au sujet d’un joueur qui s’est imposé comme joueur de troisième but des Padres et qui a disputé une série éliminatoire spectaculaire l’année dernière contre les Cardinals et les Dodgers, avec qui ils entretiennent une rivalité louable.

Il faut se rappeler que Manny Machado a toujours été attendu comme un super joueur et même si c’est vrai, il a 26 circuits et 96 points produits cette saison avec les Padres avec une moyenne de .282, il n’en est pas moins vrai que l’équipe aspire à être le leader de ce club-house, à motiver tous ses coéquipiers et à diriger le joyau d’or de l’équipe sur la bonne voie, comme Fernando Tatis Jr.

Contrairement à ce que pense M. Vené, pour qui il écrit, Manny Machado est un grand rallye, mais il doit se concentrer davantage sur le jeu et savoir gérer le rôle de leader qu’il a dans le club, puisqu’il n’y en a pas d’autre dans ces moments qui peuvent prendre sa place en tant que capitaine du club.

L’affrontement que Tatis Jr. et Machado ont eu peut être le produit de beaucoup de choses, de la frustration de voir comment une saison qu’il a peinte pour une série mondiale, s’effondre complètement et complètement.