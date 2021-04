Juan Williams a une idée Galaxy-Brain pour l’officier dans le tournage de Ma’Khia Bryant – RedState ⋆ .

Quel est l’intérêt de Juan Williams? C’est une question persistante en ce qui concerne l’insistance continue de Fox News à le placer sur le panneau de The Five. Rappelez-vous, c’est le même gars qui a affirmé que deux adolescents qui ont assassiné un chauffeur d’Uber Eats étaient juste en «joyeuse balade».

Williams ajoute-t-il quelque chose à l’émission? Son commentaire incite-t-il à la réflexion? Est-il au moins doué pour argumenter d’un point de vue de gauche? Je dirais que la réponse à ces trois demandes est non.

Mais ici, décidez par vous-même si ce genre de commentaire vaut quelque chose.

Voici la citation: «Je suppose que je tirerais avec le pistolet, pas nécessairement sur quelqu’un, mais peut-être tirer avec le pistolet et peut-être, vous savez, courir sur la personne et essayer de la désarmer … Espérons que pour la distraire et essayer de caler ou quelque chose comme ça Je pourrais avoir – ou mon partenaire pourrait enlever le couteau “ – Curtis Houck (@CurtisHouck) 22 avril 2021

Ce genre de quart-arrière du lundi matin ignore tellement de variables en jeu au moment où l’officier qui a tiré sur Ma’Khia Bryant a décidé d’appuyer sur la gâchette. Comme je l’ai signalé plus tôt, un nouvel angle qui montre toute la scène montre à quel point les choses étaient mouvementées. L’agresseur est sorti avec un couteau, a tenté d’attaquer une personne, puis s’est retourné pour poignarder une fille non armée qui se tenait là, tenant un chien. L’officier a averti Bryant dans le chaos, mais il ne lui restait qu’une seconde environ pour tirer et tirer son arme avant que le couteau ne soit plongé dans la victime. En tant qu’ancien tireur d’élite dans l’armée, les tirs de l’officier étaient vrais et il a mis fin à la menace comme il était entraîné à le faire.

Ce que Williams suggère ici, c’est de jouer au poulet avec la vie d’une jeune fille sur le point d’être assassinée. Est-il possible qu’un tir en l’air une seconde plus tôt aurait arrêté Bryant? Bien sûr, c’est possible, bien que peu probable étant donné à quel point elle était furieuse. Quoi qu’il en soit, Williams voudrait-il que son enfant soit le cobaye dans ce scénario? S’il ne le faisait pas, alors il ne devrait pas s’attendre à ce que l’enfant de quelqu’un d’autre joue ce rôle. Lorsqu’une personne représente une menace mortelle pour une autre personne, la police est correctement formée pour ne pas risquer la vie d’autrui afin d’essayer de sauver la vie de l’agresseur.

De plus, lorsque quelqu’un essaie de dégainer rapidement une arme et de la tirer dans une direction aléatoire, les passants sont mis en danger. Peut-être finit-il par tirer en l’air, ou peut-être finit-il par tirer en biais et frapper l’une des personnes à ses côtés? Encore une fois, pourquoi même prendre ce risque quand quelqu’un est sur le point de poignarder violemment une autre personne? Il faut également plus de temps pour tirer et tirer une arme en l’air avec un minimum de sécurité que pour la porter et tirer sur une cible. Une balle en l’air se serait-elle même produite assez rapidement pour que Bryant puisse la traiter avant de poignarder l’autre fille? Elle était clairement dérangée dans son comportement.

Voici le point. Le fait que je doive même poser toutes ces différentes questions montre à quel point ce que suggère Williams est idiot. Fox News devrait faire mieux que cela. C’est une chose d’être à contre-courant dans une émission politique. C’est une autre de lancer des commentaires ridicules et farfelus qui jettent de l’huile sur le feu des conflits raciaux.