Juan Williams de Fox News claque la grande théorie du remplacement souvent promue par son collègue Tucker Carlson ⋆ 10z viral

Juan Williams est souvent le seul à être l’une des rares voix libérales sur Fox News. Et les téléspectateurs le verront bientôt moins. Williams a annoncé cette semaine qu’il se retirerait de ses fonctions d’hébergement sur The Five, bien qu’il restera avec le réseau.

Comme il l’a prouvé chaque semaine dans son émission, Williams n’a aucun scrupule à claquer les théories du complot faites par ses collègues. Et dans un éditorial pour The Hill, le spécialiste a abordé la théorie du grand remplacement, souvent promue par Tucker Carlson.

Williams écrivait sur le récent refus des républicains du Sénat de tenir une commission 1/6. Il a écrit: «Ce que les républicains du Sénat évitent vraiment, c’est la vérité selon laquelle les mensonges de Trump et la politique de la vérité sur la vérité ont poussé certains d’entre eux à jouer avec lui. Ils sont impliqués dans l’insurrection, non pas au sens criminel, mais au sens moral.

L’animateur de Fox a poursuivi: «Les réalités en évolution rapide de la vie américaine sont particulièrement menaçantes pour la base Trump d’électeurs ruraux blancs, non diplômés. Cela les rend ouverts à ce que les sociologues appellent le « regroupement ». En d’autres termes, les gens recherchent la compagnie de gens comme eux en termes de classe économique, de race et d’idéologie politique. »

Williams a également noté que de nombreux insurgés venaient de villes qui devenaient rapidement moins blanches. Et n’importe lequel de ces émeutiers regarde probablement Tucker Carlson. L’ADL a récemment critiqué Carlson pour sa promotion constante de l’idée. Comme d’habitude, Fox a décidé de ne rien faire à propos de leur présentateur controversé.

