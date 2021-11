Juan Yépez a été nommé frappeur de l’année de la Ligue d’automne de l’Arizona

Le joueur vénézuélien, Juan Yepez, reçu la reconnaissance Meilleur frappeur de l’année, dans le récent Ligue d’automne de l’Arizona.

Grâce à une déclaration sur les réseaux sociaux du circuit d’automne, la perspective qui appartient aux Cardinals de San Luis et joueur de premier but des Glandale Desert Dogs dans ce concours, laissant une moyenne au bâton de .302, avec 15 coups sûrs supplémentaires et sept circuits, conduisant dans 26 lignes et une moyenne de base de 0,388, un slugging de 0,640 et un OPS de 1,028.

Juan Yepez remporte le prix du co-frappeur de l’année de la Ligue d’automne de l’Arizona. ??

La perspective @cardenales était en moyenne de .302 AVE, avec 7 HR et 26 RBI en 23 matchs. #MLBVenezuela pic.twitter.com/PYVqWtH4ur – MLB Venezuela (@MLBVenezuela) 21 novembre 2021

Le joueur de 23 ans s’est démarqué tout au long de 2021, après avoir frappé pour une ligne offensive de .286 / .383 / .586 avec un total de 27 circuits, 77 points produits en 111 matchs entre Double A et Triple A, stagiaire en MLB avec les Cardinals de St. Louis lorsqu’il a été inclus sur la liste pour le jeu de cartes sauvages et son travail s’est poursuivi dans la Ligue d’automne où il s’est également démarqué de manière impressionnante.

Le co-frappeur de l’année revient à Juan Yepez de l’organisation St. Louis Cardinals. Les joueurs de premier but des Desert Dogs ont frappé pour une moyenne de .302 et 15 coups de base supplémentaires, dont 7 circuits. Il a récolté 26 points et termine la saison avec un On Base de .388 et un pourcentage de Slugging de .640. pic.twitter.com/CEmDuN8AOF – Ligue d’automne de l’Arizona de la MLB (@MLBazFallLeague) 21 novembre 2021

Ces chiffres lui ouvriront sûrement la voie et tenteront en même temps d’avoir un impact sur le Big Show la saison prochaine, surtout si le frappeur désigné se rend dans la Ligue nationale.

Avec les informations de LVBP.com