Juancho, Aldama et beaucoup de talent sur le point d’exploser

Memphis Grizzlies a toujours été, et sera toujours, une franchise spéciale pour le basket espagnol. Maintenant plus. Après l’élection de Santi Aldama au repêchage et l’arrivée de Juancho Hernangómez, l’équipe du Tennessee est devenue l’organisation NBA avec le plus de joueurs nationaux dans ses rangs. Pau Gasol était le premier, son ami Juan Carlos Navarro le suivant et son frère Marc le dernier jusqu’à cet été. Encore une fois, l’équipe dirigée par Taylor Jenkins sera l’une des plus grandes attentions de l’autre côté de l’étang. En raison de chemins très différents, mais qui peuvent se rejoindre à un moment prometteur. Memphis a misé de manière décisive sur Aldama. Le joueur canarien a été projeté pour les dernières élections du deuxième tour de la Draft et, néanmoins, il a été choisi dans le choix 30, clôturant le premier. La franchise a ignoré les prédictions et a décidé de venir pour lui. Dans le cas de Juancho, le voyage n’a pas été si excitant, bien qu’il puisse finir par l’être. Après avoir dit au revoir aux Jeux olympiques de Tokyo, quelque chose a été ressenti. Enfin, cela s’est matérialisé dans ce débarquement des Wolves, où Ricky Rubio ne sera pas non plus, troqué aux Cleveland Cavaliers.

Du Minnesota, donc, l’intérêt se rend à Memphis. Et là, les fans moins familiers avec les dernières années de la franchise trouveront une bouffée d’air frais. Ceux qui ont accompagné l’équipe dans ses dernières démarches attendront en revanche confirmation. Menés par Jenkins, les Grizzlies ont sous-performé pendant deux saisons, atteignant les séries éliminatoires la saison dernière. En 2019-2020, ils sont restés aux portes. Ils ont atteint la bulle d’Orlando avec la huitième place en main, mais, après un passage décevant à Disney, ils ont raté une pause de trois victoires dont les Portland Trail Blazers ont profité. L’inexpérience d’un très jeune groupe a fait des ravages dans les moments de haute tension. Avec un an de plus, l’histoire a été différente : il a dû rejouer le play-in, mais cette fois il a été vaincu.

Même pas 39 points de Stephen Curry n’ont pu l’empêcher. Ja Morant, avec 35 ans, s’est imposé dans le duel individuel. De plus, obtenir la poitrine dans l’arène rivale, avec un 5 sur 10 en triple. Dillon Brooks, avec 14 points, était son principal écuyer. Dans le jeu susmentionné et dans ce qui resterait de la phase finale. Dans ce document, ils n’ont pas pu passer le premier tour, succombant en cinq matchs contre les Utah Jazz, mais ils ont montré une griffe qui, ajoutée au talent évident, a suggéré que le point de cuisson de l’équipe s’approchait de quelque chose de dangereux. Au cours de la série contre les champions de la saison régulière, les Grizzlies sont tombés et ont augmenté sans relâche, brisant plusieurs désavantages à deux chiffres dans les derniers quarts. Faites des erreurs, rectifiez, apprenez et gagnez. C’est le chemin naturel de la NBA, de la vie, et celui que suit l’équipe. “Il n’y a rien à craindre lorsque vous vous battez comme ça contre la meilleure équipe de la NBA”, a déclaré Jenkins aux journalistes après la certification de la chute. Ils vont tous de pair et avec cette sécurité que rien à perdre n’apporte. L’entraîneur grandit donc avec l’équipe, les deux dernières saisons étant sa seule expérience en tant qu’entraîneur-chef. Avant cela, il avait été assistant des Hawks d’Atlanta pendant six saisons. Faites partie de ce talent qui est sur le point d’exploser.

La dentelle de Juancho et Aldama

La jeunesse ose. Il est chargé d’illusion et se sent puissant. La jeunesse, cependant, peut atteindre un point où, sans abandonner son essence, elle trouve l’équilibre. Un point qui la rend consciente de ses faiblesses et, avec elle, redoutable dans ses forces. Dans cette période, ces Grizzlies semblent entrer. Morant ne voit pas le plafond. 19,1 points, 4 rebonds et 7,4 passes ont augmenté leurs performances dans une ascension fulgurante, qui a commencé avec le prix de la meilleure recrue de l’année et qui a été nourrie de dunks pour la galerie, d’une manipulation de balle inhabituelle et d’un leadership fort. Brooks, pour sa part, a franchi le pas. Lors de sa première saison dans la meilleure ligue du monde, il a marqué 11 buts; dans son deuxième, une blessure à un orteil au pied droit l’oblige à subir une intervention chirurgicale, le laissant avec seulement 18 matchs à son compteur; Au cours des deux dernières années, il a en moyenne 16,7 points et est devenu un joueur d’une intensité suprême, très confiant dans les moments les plus engagés.

Ils ne sont pas les seuls bastions d’espoir. Desmond Bane, après sa première année, offrira plus. Il était de 9,2 + 3,1 en 22,3 minutes et était intraitable à longue distance, avec 43,2% de réussite avec 4 tentatives. Dans la Summer League, il a été l’un des étudiants de deuxième année les plus en vue, prolongeant sa lignée ascendante. Il a beaucoup à offrir, avec ce saut différentiel qui attend. Kyle Anderson l’a trouvé l’année dernière. Il a amélioré l’ensemble de son leadership statistique, passant de 5,8 + 4,3 + 2,4 à 12,4 + 5,7 + 3,6, et jouant tous ses matchs (69) en tant que starter. Ils seront “rejoints” par Jaren Jackson Jr., l’autre talent nommé au poste de capitaine du casting, aux côtés de Ja, mais avec seulement 11 matchs à son palmarès. Son ménisque en disait assez et, avec lui, il coupait une progression tant attendue aux États-Unis. Membre de la génération Doncic, il a offert un 17,4 + 4,6 en deuxième année et, maintenant, il ajoutera comme, pratiquement, un renfort de plus, un domaine dans lequel Steven Adams est arrivé, au prix d’une défaite très sensible comme celle de Jonas Valanciunas. De tous, le quintette vraisemblablement de départ pourrait sortir, qui pourrait comprendre Ja Morant, Brooks, Anderson, Jaren Jackson Jr. et Steven Adams.

À partir de là, Juancho et Santi Aldama devront combattre leurs minutes. Pour le Madrilène, un rôle important pourrait être réservé sur le banc, même en tant que sixième homme. Avec le retour de Jaren Jackson, attaquant de puissance, les positions sur la piste pourraient être modifiées par rapport à la saison dernière, avec, par exemple, Brooks ajoutant plus de minutes en “2” et Anderson s’installant en “3”, où ce serait la compétition directe. du petit Hernangómez, qui Il pourrait également occuper le poste d’attaquant de puissance dans les quintettes avec Jackson Jr. de cinq ans. Dans ces positions, Ziaire Williams, attaquant choisi en dixième position du repêchage, revendiquera également son importance.

La présence de l’intérieur des îles Canaries, quant à elle, sera sûrement plus progressive. La franchise a fait preuve d’une confiance aveugle en lui et en sa progression (au cours des deux derniers matchs de Summer League, il a duré 26,5 minutes en moyenne), mais chaque joueur a besoin d’une période d’adaptation. Dans le cas d’Aldama, notamment dans le domaine défensif. En position de quatre, paradoxalement, il pourrait retrouver Juancho en tête, bien que ce dernier semble, principalement, le remplaçant de Brooks ou d’Anderson. Naturellement, il devra rivaliser, avant tout, avec Xavier Tillman (18,4 minutes la saison dernière) et Brandon Clarke (24 ans), derrière, évidemment, Jaren Jackson, qu’il pourrait également croiser en s’installant dans des formations plus polyvalentes sans Steven Adams ou tout centre pur, occupant la position centrale. Dans les catégories inférieures, Aldama a commencé à jouer comme meneur. Désormais, ses 2,11 mètres de hauteur, combinés aux apprentissages de ses premiers stages et à sa bonne main du périmètre, lui offrent la possibilité d’ajouter des minutes dans des positions infinies. Beaucoup d’entre eux, sûrement, à expérimenter. Jenkins est un entraîneur courageux pour cela et, avec l’arrivée de Juancho, il trouvera également un soutien supplémentaire dans les vestiaires. Celui qui, encore une fois, aura beaucoup d’accent espagnol. Re-bonjour, Memphis.