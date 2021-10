Juancho fait ses débuts dans la défaite des Celtics et Garuba joue des minutes d’ordures

Saveur douce-amère pour les deux joueurs espagnols, qui peuvent être fiers de participer aux matchs de leurs équipes, même si les résultats ont été inégaux.Juancho Hernangómez Il a fait ses débuts au TD Garden en essayant de rafraîchir une équipe épuisée après deux prolongations à New York 48 heures plus tôt, mais n’a pas pu empêcher sa propre défaite 83-115 contre les Raptors de Toronto, la recrue Scottie Barnes brillant avec 25 points. Les Espagnols ont joué 4 minutes, avec 4 points et 3 rebonds. Usman Garuba il a également joué de mauvaises minutes lors de la victoire 124-91 des Houston Rockets contre le Thunder d’Oklahoma City, avec 6 minutes au cours desquelles il n’a ajouté qu’un seul rebond.

Le premier panier de @juanchiviris41 avec les @celtics – pic.twitter.com/xLq4KHt20q – NBA Espagne (@NBAspain) 23 octobre 2021