Juancho Hernangómez, blessé pour les Jeux Olympiques

09/07/2021 à 00h49 CEST

Juancho Hernangómez ne sera pas à Tokyo. La Fédération espagnole de basket-ball (FEB) a fait savoir que l’avant en puissance souffre d’une luxation acromio-claviculaire de grade 4-5 à l’épaule gauche, selon les tests qu’il a subis à l’hôpital QuirónSalud Málaga, et pour cette raison, il manquera les Jeux Olympiques.

De même, la procédure de recouvrement à suivre par Hernangómez n’a pas été clarifiée. « Le corps médical de la FEB travaille en contact permanent avec celui de la Loups des bois du Minnesota, sa franchise NBA, à décider du traitement ou à suivre”, dicte le communiqué.

Finalement, La Fédération voulait envoyer des encouragements à Juancho et un prompt rétablissement. « La FEB regrette cette malheureuse blessure, qui occulte la victoire face à l’équipe de France. A l’heure actuelle, la seule préoccupation de toutes les parties est la santé du joueur et qu’il ait une récupération aussi rapide et satisfaisante que possible, ce qui lui permet de retourner de toutes ses forces aux champs », conclut-il.