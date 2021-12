Juancho Hernangómez, en baisse à cause du covid avec plus de 40 joueurs de la NBA

18/12/2021 à 00h18 CET

L’Espagnol Juancho Hernangómez, des Boston Celtics, est le dernier joueur de la NBA dans la liste de plus en plus longue des athlètes qui ne respectent pas les protocoles anti-covid de la ligue professionnelle de basket-ball.

Hernángomez Il est le quatrième joueur des Celtics qui au cours des dernières 24 heures est inclus dans la liste des victimes par le COVID et ne jouera donc pas le match que l’équipe de Boston joue vendredi soir contre les Golden State Warriors. Avec l’attaquant espagnol des Celtics, il y a déjà plus de 40 joueurs NBA qui sont absents à cause du covid-19.

Cette semaine, la NBA a décidé de suspendre deux matchs des Chicago Bulls après qu’une épidémie infectieuse a forcé 10 joueurs de l’équipe à se soumettre à des protocoles de sécurité.

Au cours des dernières heures, les victimes de Russell Westbrook Oui Kendrick nonne Ils portent les joueurs des Los Angeles Lakers à 6 en raison de covid-19. Ni Westbrook ni Nunn ne pourront jouer le match qui est prévu ce vendredi contre les Timberwolves du Minnesota.

La situation a contraint les Lakers à signer un contrat de 10 jours avec le joueur Isaïe Thomas, selon les médias locaux.

Avec l’augmentation des cas, la NBA et les joueurs se sont mis d’accord sur une augmentation des protocoles de sécurité, dont le retour de l’utilisation des masques de manière généralisée à tout moment lors des activités des équipes.

Ce n’est que lorsque les joueurs sont sur le terrain en train de jouer un match qu’ils peuvent retirer le masque.