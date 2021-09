Juancho Hernangómez entre dans l’histoire et jouera pour les Boston Celtics

in

Marché NBA: Bonne nouvelle pour le basket espagnol. Juancho Hernangómez a été transféré de Grizzly de Memphis à Celtics de Boston. Ainsi, il est devenu le premier Ibérique de l’histoire à jouer dans la franchise du Massachusetts, aux côtés des Lakers de Los Angeles, celui avec le plus de titres de l’histoire (17).

La nouvelle a été donnée par l’analyste d’ESPN Adrian Wojnarowski, qui a expliqué sur son compte Twitter que Juancho partait pour Boston via les Memphis Grizzlies en échange de Kris Dunn, Carsen Edwards et d’un deuxième tour de 2026. 2 joueurs et un choix : ceci bien sûr Brad Stevens voulait qu’il fasse partie de l’équipe verte. Signature historique sans aucun doute pour le basket espagnol.

Nul doute que c’est un grand coup pour un Juancho qui avait reçu le coup de pied des Minnesota Timberwolves, étant échangé pour presque rien aux Grizzlies, une équipe dans laquelle il n’imaginait pas qu’il allait avoir un rôle trop important. en raison de la forte concurrence dans sa liste. Chez les Celtics, dont le personnel est plus court, il devrait jouer un rôle de premier plan, sortant du banc dans des postes intérieurs indispensables par le Massachusetts.

Memphis a accepté d’échanger l’attaquant Juancho Hernangomez à Boston contre les gardes Kris Dunn, Carsen Edwards et un échange de choix au deuxième tour en 2026, selon des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 septembre 2021

La carrière NBA de Juancho

Juancho a atterri en NBA en 2016 et a joué ses trois premières saisons et demie dans les Denver Nuggets, où il avait un rôle secondaire, avec des pics dans lesquels il était un homme de rotation important pour Mike Malone, mais aussi avec de nombreux moments avec peu d’importance. . Son bon travail a fait de lui le champion d’un transfert aux Minnesota Timberwolves, où il a joué à un haut niveau à la fin de la saison 2019/20. Cela a incité les Wolves à le signer pour trois ans en échange de 21 millions de dollars. Cependant, l’année dernière, dans une équipe insensée, il n’a pas fini d’avoir de l’importance.

Après son problème d’épaule avec l’Espagne, les Wolves ne l’ont pas laissé jouer les Jeux car ils voulaient le transférer. Ils l’ont envoyé aux Memphis Grizzlies, qui à leur tour l’ont transféré aux Boston Celtics, où nous espérons qu’il aura l’importance qu’il mérite.