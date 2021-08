Juancho Hernangómez, sur la bretelle de sortie Memphis Grizzlies

L’avenir de Juancho Hernangómez en NBA ne semble pas lié à Grizzly de Memphis, sa nouvelle équipe après avoir été échangé le 25 août des Timberwolves du Minnesota, avec son coéquipier Jarrett Culver dans un échange qui a envoyé Patrick Beverley aux T-Wolves.

Apparemment, et à mesure que le journaliste d’ESPN Bobby Marks avance, les Grizzlies envisageraient de ré-échanger Hernangómez avant le début de la saison régulière 2021/22 de la NBA. La raison apparente est que l’Espagnol n’a pas réussi à passer les tests médicaux correspondants pour s’inscrire.

Rappelons que Juancho Hernangómez souffre de problèmes physiques depuis plus d’un mois. Il n’a même pas pu jouer les Jeux olympiques de Tokyo avec l’équipe nationale espagnole en raison de l’interdiction de son ancienne équipe, le Minnesota (qui sera ensuite transféré).

Et c’est que ce qui commence mal finit mal. Le départ hypothétique du plus jeune des frères Hernángomez signifierait une étape fugace et malheureuse pour les Grizzlies. Déjà au moment où il a fait la présentation officielle de son incorporation, la franchise a fait une erreur en mettant la photo de Willy et non de Juancho.

Laissez Memphis Grizzlies officialiser votre embauche et mettre une photo de votre frère … #TodoQuedaEncasa Que diront-ils à la Nouvelle-Orléans ? pic.twitter.com/6mkUqR83Pg – Nacho García (@nachogarciad) 25 août 2021

Un contrat facilement transférable

L’avantage de Memphis Grizzlies sur le possible transfert imminent de Juancho Hernangómez est que l’Espagnol a un contrat qui a actuellement deux saisons devant lui. De plus, le second n’est pas complètement garanti. Ils sont de 7,0 millions pour le cursus 2021/22 et 7,5 millions sans garantie pour 2022/23.