Juancho jouera aux Boston Celtics

Juancho Hernangómez a un nouveau destin, il semble déjà définitif dans sa carrière NBA. Neuf jours seulement après que les Timberwolves du Minnesota l’ont échangé aux Grizzlies de Memphis, l’attaquant espagnol a été envoyé par l’équipe du Tennessee aux Celtics de Boston. L’opération, avancée par le journaliste Adrian Wojnarowski, est la suivante : les Celtics prennent Juancho en échange de Kris Dunn, Carsen Edwards et d’un second tour de la draft 2026. Le transfert, déjà convenu, ne pourra être officialisé que le 15 septembre car c’est la date à laquelle les contrats Dunn et Edwards peuvent être inclus dans la transaction.

Wojnarowski lui-même analyse l’arrivée de Juancho au Jardin mythique : “Les Celtics obtiennent un autre joueur de banc qui peut ouvrir le terrain avec son tir extérieur. Les Grizzlies continuent de rechercher de la valeur chez les joueurs marginaux et restent ouverts à faire plus d’opérations. “Depuis des jours, la rumeur a circulé selon laquelle Memphis ne serait pas la destination finale de l’Espagnol, qui n’avait même pas eu d’examen médical avec sa nouvelle équipe. Maintenant il saute à l’Est déjà une bien meilleure situation sportive dans une équipe historique qui dispute les playoffs depuis 2015 consécutivement.