Juancho marque 2 points dans la victoire de Boston à Charlotte

26/10/2021 à 05:10 CEST

. / Charlotte

L’attaquant Jayson Tatum a marqué 41 points, un sommet de la saison, le gardien Jaylen Brown en a ajouté 30, dont un dunk en prolongation, et Les Boston Celtics ont battu les Charlotte Hornets 129-140 à l’extérieur lundi après une prolongation. La victoire des Celtics était la deuxième en soirées consécutives – la dernière qu’ils ont battu les Houston Rockets sur la route – tandis que les Hornets ont subi la première défaite de la nouvelle saison.

Le meneur allemand Dennis Schroder a marqué 9 de ses 23 points en prolongation, et l’attaquant Robert Williams a ajouté un double-double de 12 points et 16 rebonds dans un match comportant 28 changements d’avance. L’attaquant espagnol Juancho Hernangómez Il est sorti quatre minutes avec les Celtics et a parfaitement contribué deux points avec le seul panier qu’il a marqué, il a capté un rebond défensif et récupéré un ballon.

L’attaquant Miles Bridges a obtenu un double-double de 25 points et 10 rebonds et le meneur LaMelo Ball a ajouté 25 points, dont sept triples, en tant que leader des Hornets, tandis que l’attaquant Kelly Oubre Jr. a ajouté 19 points en tant que troisième meilleur buteur des Hornets (3 -1) qui n’a pas réussi à atteindre l’objectif de débuter la saison avec une fiche parfaite de 4-0 pour la première fois dans l’histoire de l’équipe détenue par le légendaire Michael Jordan.

Les deux équipes avaient une chance de gagner le match à la fin du temps réglementaire, mais manquaient d’inspiration pour obtenir le panier décisif. Les Celtics ont effacé une avance de 12 points au quatrième quart lorsque Brown a commencé à trouver son meilleur toucher du poignet qui a finalement fait la différence en faveur de l’équipe de Boston (2-2).