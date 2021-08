Juancho peut quitter Memphis

Celui de 2021 est un été chargé pour Juancho Hernangómez. L’attaquant madrilène s’est blessé lors de la préparation des Jeux Olympiques (luxation acromio-claviculaire) et bien qu’au début il ait reçu l’approbation de l’équipe médicale de l’équipe nationale et des Minnesota Timberwolves, finalement la franchise américaine ne lui a pas donné la permission d’être à Tokyo avec l’Espagne. Remarquez, il l’a fait des heures après Juancho participera avec ses collègues à la cérémonie d’ouverture de la date asiatique.

Le mouvement a laissé entrevoir la possibilité que l’attaquant n’est pas resté au Minnesota la saison prochaine, ce qui s’est finalement produit. Les Wolves ont conclu un accord avec les Grizzlies de Memphis : Juancho et Jarrett Culver ont débarqué à Memphis en échange de Patrick Beverley, que d’aller dans l’autre sens. Mais la franchise du Tennessee pourrait ne pas être sa dernière destination cette saison. Selon le journaliste Bobby Marks (ESPN), les Grizzlies n’ont pas demandé au Madrilène de passer l’examen médical, quelque chose qui a suscité toutes sortes de rumeurs puisqu’ils ne l’ont pas fait avec Rajon Rondo, qui a accepté de quitter Memphis pour signer pour les Lakers.

Juancho est arrivé en NBA à l’été 2016 après que les Denver Nuggets l’ont sélectionné 15e. Dans la franchise du Colorado, il a joué trois saisons et demie jusqu’à ce qu’il soit transféré au Minnesota dans le cadre d’un accord impliquant quatre franchises et douze joueurs. Il avait passé la dernière saison et demie aux Wolves. Dans ses cinq saisons NBA (ce sera sa sixième) il a en moyenne 5,7 points, 3,5 rebonds et 0,7 passes décisives. Son meilleur mois a coïncidé avec son arrivée au Minnesota. Dans cette saison finale (seulement joué 14 matchs en raison de la pandémie) il a en moyenne 12,9 points et 7,3 rejets.