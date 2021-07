Juanes annonce les dates de sa tournée ‘Origen’ par les États-Unis – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’auteur-compositeur-interprète colombien Juanes effectuera une tournée de 20 concerts aux États-Unis avec son nouveau disque Origen. Le Fillmore à Miami sera le lieu où la tournée débutera le 16 septembre.

« J’ai hâte d’y retourner. Cela me manque vraiment, plus que jamais dans ma vie », a déclaré l’artiste, qui a passé la majeure partie de la pandémie enfermé à composer et à étudier le chant, la guitare et la poésie.

Après avoir expérimenté différents types de musique, Juanes est revenu à ses racines avec l’album Origen, son dixième matériel de studio qu’il a sorti en mai et dans lequel il a réalisé de nouvelles versions de chansons de certains des artistes les plus influents de sa vie et de sa carrière. Joe Arroyo et Bruce Springsteen, à Bob Marley et Juan Luis Guerra.

Origen Tour, la tournée de cet album, comprendra des arrêts à Orlando à la House of Blues le 18 septembre; Atlanta au Tabernacle le 19 ; Washington à l’hymne le 21 ; et Seattle au Moore Theatre le 24. Il sera à Las Vegas le 1er octobre; à Los Angeles au YouTube Theater le 2 ; à San Antonio au Majestic Theatre le 9 ; et à Houston à la House of Blues les 12 et 13, entre autres villes.

La tournée se terminera à Chicago, Illinois, le 15 octobre au Rosemont Theatre.

