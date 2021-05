Juanes et Carlos Vives rejoignent Shakira et demandent l’arrêt de la violence en Colombie – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les auteurs-compositeurs-interprètes Shakira, Juanes et Carlos Vives ont démontré par la vague de protestations sociales qui secoue la Colombie avec au moins 20 personnes tuées la semaine dernière et ils ont réclamé le respect de la vie.

«Je demande au gouvernement de mon pays de prendre des mesures urgentes. Arrêtez la violation des droits de l’homme et restaurez la valeur de la vie humaine au-dessus de tout intérêt politique », a écrit Shakira via son compte Twitter officiel, a rapporté Notistarz.

L’auteur-compositeur-interprète de la chanson «Pies descalzos», a déclaré qu ‘«il est inacceptable pour une mère de perdre son seul enfant à cause de la brutalité et pour 18 autres personnes de se voir enlever la vie dans une manifestation pacifique. Les balles ne peuvent jamais faire taire la voix de celui qui souffre (…) il est essentiel que nous ne soyons pas sourds à nos propres cris.

De son côté, Juanes, dans le même réseau social, a demandé au président Iván Duque et au gouvernement colombien, «de protéger la vie des manifestants en arrêtant la violence et en garantissant leurs droits humains. Il doit y avoir d’autres moyens ».

«Ce qui se passe en Colombie aujourd’hui vient d’il y a de nombreuses années, les inégalités sociales, le manque d’opportunités et de nombreuses autres variables nous ont amenés ici. J’espère juste que ce moment et que toutes les vies perdues de jeunes étudiants, policiers, soldats et civils ne sont pas vaines », a souligné Juanes.

Il a ajouté: «Mon pays me fait mal comme jamais auparavant, sentir que les choses deviennent incontrôlables et que la peur, la colère et l’indignation paralysent la capacité de raisonner est terrifiant. Nous n’avons pas pu apprendre à nous écouter, à nous respecter, à nous regarder dans les yeux et à nous reconnaître comme frères ».

Carlos Vives a également évoqué les protestations sociales et la violence dans différentes régions de Colombie: «La violence découle également de notre incapacité à voir l’autre comme un égal. A beaucoup d’entre vous qui me lisez et qui exercent ici vos formes de violence, je lance un appel tout aussi important: Non à la violence sur les réseaux ».

«Superposer la raison à la passion, le niveau technique au niveau politique, le dialogue proactif et innovant sur l’arrogance et les discours incendiaires bidirectionnels. Nous avons tous beaucoup de bon sens pour contribuer à ces moments difficiles », a noté Vives.

L’auteur-compositeur-interprète a rappelé le lauréat du prix Nobel Gabriel García Márquez, lorsqu’il a déclaré: «Nous sommes capables des actes les plus sublimes et des actes les plus atroces. Nous pouvons tous contribuer à faire passer la page de la barbarie au bon sens. À présent! Chaque minute compte. Chaque vie compte. Chaque erreur est multipliée de façon exponentielle ».

