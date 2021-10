Juanes ouvrira le concert des Rolling Stones | Vidéo

L’auteur-compositeur-interprète colombien Juanes a de nombreuses raisons de continuer à célébrer. Non seulement il connaît le succès après avoir terminé sa tournée « Origen » aux États-Unis, mais il a également confirmé qu’il sera l’artiste invité pour ouvrir l’un des concerts du célèbre groupe The Rolling Stones. Le rendez-vous est le 2 novembre au stade Cotton Bowl de Dallas, Texas, sur la tournée « No filter » du groupe britannique. Découvrez les détails du spectacle dans cette vidéo.

