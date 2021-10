Juanfe Gómez enseigne sa magie pour remporter le titre européen

Il y a des boxeurs dont le surnom va comme un gant. Juanfe Gomez C’est l’un d’entre eux. Son surnom est ‘Le Magicien’ et ce vendredi, à Reggio Emilia (Italie), il a démontré pourquoi. Juanfe Il a montré tout son talent contre Nicola Henchiri, à qui il a arraché le championnat de l’Union européenne Super Feather à son domicile. L’Italien a choisi l’Espagnol pour une défense volontaire. « Il avait tort », a averti Gómez dans le précédent. C’est comme ça que ça s’est passé. L’aspirant était bien supérieur, il débordait du champion et Il l’a battu à l’unanimité (108-119, 107-119 et 108-118).

Le plan élaboré par Vicente Fernández a été exécuté par Juanfe à la perfection. Dès le départ, Gomez a montré sa vitesse. Il bougea, esquiva et tira ses coups. Pendant trois tours, Henchiri n’a pas pu le lire. En réalité, dans ce troisième acte, il a failli être assommé. Avec un crochet droit, Gómez l’a fait trembler et l’a presque terminé. L’équipe à domicile a pesé et lorsque l’Italien a jeté de tout son poids sur l’Espagnol pour prendre l’air, personne ne s’est plaint. C’était logique. L’aspirant savait qu’il devait faire un peu plus en territoire comanche. Il l’a fait.

Au quatrième acte, Henchiri s’est réveillé et a essayé d’appliquer une pression. Ce n’était pas un problème pour Juanfe, qui a attendu et sur le coup, il massacra l’Italien. L’Espagnol a varié les plans à la perfection et aussi les hauteurs, avec ce jeu, il a connecté très fort haut la main… mais le local était très fort. Le KO allait coûter cher et là l’expérience s’est révélée. L’italien avait un large répertoire de trucs. Il a mis une main sur les parties génitales, Juanfe s’est plaint au lieu de continuer et tout s’est brouillé (il a donné plusieurs coups de tête importants). Par la suite, quand Henchiri a couru à vide, il s’est plaint d’un coup bas et a été autorisé à reprendre son souffle. En outre, l’arbitre a pris un point à Juanfe pour agir. Vicente Fernández a demandé à Gómez de ne pas quitter le combat. L’inexpérience a été constatée, mais il a canalisé la ronde avec une chute grâce à une main vers la zone du foie.

Il restait six minutes et le requérant devait revenir au combat précédent. Ils l’ont calmé dans le coin et il est ressorti centré. Juanfe avait dosé et ça se voyait. Il s’est déplacé, a contre-attaqué et a frappé très fort dans la région abdominale. Malgré la frayeur, Gómez n’a pas laissé le combat s’éloigner et a décroché des coups extrêmement puissants (surtout dans le onzième). A aucun moment Henchiri n’a su voir les « trucs » des Espagnols. Ce n’est qu’avec de mauvais arts que je pourrais gagner … et ni l’un ni l’autre. Il était temps pour les juges de parler. Il y avait un doute typique lors des combats chez le champion, mais cette fois il n’y avait pas de magie noire. Le sort était ce que Juanfe voulait. Nouveau champion et avec justice.