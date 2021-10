Juanfe Gómez, pour le titre de l’Union européenne en Italie

Juanfe Gómez-Nicolás Henchiri

Dario Pérez

@ Ringsider2020

L’Espagnol Juan Félix Gomez (10-0, 2 KOs) cherchera son premier titre international ce vendredi après-midi. Ce sera le titre de l’Union européenne dans la catégorie des super poids plume, et ce sera le cas sur le territoire italien.

Nicola Henchiri (10-4-2, 0 KO) sera le rival de Gómez, un combattant de niveau raisonnable pour ce que signifie généralement ce titre intermédiaire, mais qui combat à domicile et a plus d’expérience dans les combats durs dans le professionnalisme, depuis 2019 Il a disputé un championnat d’Italie des super-plumes serré (égalité), un duel dans lequel il a été battu par Francesco Patera et son dernier rendez-vous, en mai dernier, avec une victoire très serrée contre Mario Alfano qui lui a offert la ceinture qu’il possède encore. Pour sa part, Juanfe s’est déroulé dans son combat le plus dur avec Diego Valtierra, en avril dernier, profitant également de ce combat pour montrer le sceptre qu’il possède, dans son cas celui de l’Espagne.

La condition gaucher de notre combattant, son imprévisibilité et sa meilleure technique, en plus d’être sept ans plus jeune, devraient correspondre à cette trajectoire où Henchiri a combattu dans des anneaux plus compliqués, a priori.

Nous avons parlé au cours des dernières heures avec l’expédition espagnole, Juan Félix lui-même, son entraîneur Vicente Fernández et le manager et promoteur (KO Boxing) Koke Sánchez, qui étaient fatigués du voyage avec peu de marge, un jour avant la pesée et deux du combat. « Nous savons tous qu’il est difficile de vivre de la boxe en Espagne, mais si vous ne vous battez pas à cent pour cent pour votre rêve, vous ne savez jamais s’il peut être réalisé », nous dit l’athlète avec enthousiasme.

Koke Sánchez et Vicente Fernández soulignent que « Nous avons analysé ensemble la situation, le contexte, le niveau du rival et nous avons pensé que c’était une opportunité à ne pas manquer. C’est un combattant avec beaucoup moins de bagage amateur que Juanfe, qui a près d’une centaine de combats et a été champion national, et il a commencé la boxe très jeune. L’occasion arrive à point nommé, s’il avait été un adversaire beaucoup plus expérimenté, un autre coq aurait chanté. Mais, étant donné qu’il fallait chercher la prochaine étape dans la carrière du garçon, Henchiri est une étape logique, même s’il n’y avait pas de ceinture impliquée », les phrases de Fernández, tandis que Sánchez ajoute que « Nous pensions à une défense volontaire du Championnat d’Espagne, nous avons affronté Ramos Savín à son époque, mais il s’est battu au tir, et cela vient de sortir de l’Union européenne, ce que nous avons accepté ».

Le gérant et promoteur espagnol nous dit que «Nous n’aurions pas voulu le combat sans réelles possibilités, peu importe combien d’argent quelqu’un nous offre, alors nous arrivons à gagner. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter en principe, malgré le fait que nous ayons préféré nous battre à domicile, pour les juges, puisque l’UER a bien fonctionné ces derniers temps et ce sont tous des juges de l’extérieur et théoriquement impartiaux ».

Les deux combattants ont respecté le barème jeudi après-midi et sont prêts pour une soirée qui sera diffusée par la plateforme Proximia cet après-midi à partir de 22 heures environ.

Vous pouvez voir la conversation avec Juanfe Gómez, Vicente Fernández et Koke Sánchez sur ce lien à partir de la minute 49 environ.