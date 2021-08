Juanpa Zurita aide Macarena Achaga à surprendre sa grand-mère

in

Tout a commencé en février, quand hématome est allé à Orlando avec Juanpa pour fêter l’anniversaire du frère de l’actrice, Santiago Achaga. Là, ils ont commencé à préparer la visite surprise qu’ils feraient à Yaya, qui vit aux États-Unis.

Maca raconte en quoi consiste cette aventure. (Instagram / Macarena Achaga.)

En raison de diverses circonstances, ils n’avaient pas été en mesure de le préciser jusqu’à présent, que hématome Oui Juanpa Ils ont voyagé à Miami d’où l’aventure a commencé.

« À cause de la pandémie et de la distance, cela fait deux ans que je n’ai pas vu ma grand-mère #YAYA, qui est l’un de mes amours dans cette vie. J’ai dit à Juanpa que je voulais surprendre et à la fin… il m’a surpris avec ma voiture préférée pour m’emmener la voir », a-t-il déclaré. Macarena dans une de ses histoires.

Un récit de l’aventure routière. (Instagram / Macarena Achaga.)

Sur le chemin du retour vers “Yaya”, il y a eu un arrêt où l’actrice a fait quelque chose pour la première fois de sa vie : manger des hamburgers dans un Shake Shack. Trois cents kilomètres plus tard, ils atteignirent enfin Orlando, où la grand-mère de hématome.