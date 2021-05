Juanpa Zurita révèle que Luis Miguel lui a dit des détails sur sa relation avec Alex Basteri

Juanpa a déclaré qu’il était allé au Hollywood Bowl pour assister au spectacle du chanteur et qu’à cette occasion, il n’a pas seulement parlé avec Luis Miguel, il a également dîné avec lui et a eu une approche plus personnelle. En fait, c’est le même interprète de «L’inconditionnel» qui lui a donné des détails sur sa relation avec son frère Alex Basteri.

«Je donnais un concert et [ahí] J’y vais … Au fond il y a une petite salle, Luis Miguel est descendu du spectacle et [fue] Super cool. Il était avec son groupe d’amis. Il dit “Wey, j’ai déjà vu la série, c’est incroyable”. La seule défense est que vous et Diego vous entendez mieux qu’Alex et moi », a déclaré le jeune influenceur.

L’influenceur a souligné que le chanteur est une personne charmante, mais qu’il s’impose à son image. Juanpa aurait eu l’occasion d’interagir également avec Alex Basteri, qu’il incarne dans la série biographique de l’interprète.

«Il est super cool, je ne peux pas dire que je le connais parfait, mais c’est un gars. Oui, il est charmant, son sourire sort, il est en costume, ses cheveux, le meilleur bronzage que vous ayez jamais vu de sa vie », a déclaré le youtubeur à propos de l’impression qu’il a faite sur lui.

Qui est qui dans T2 de «Luis Miguel, la série»?