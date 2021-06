Nous pensons que JUBI a le potentiel de passer à un QSR multimarques avec des avantages de réseau sans précédent.

L’expansion des magasins s’accélère : l’impression 4T de JUBI est conforme aux attentes. Les ouvertures de magasins ont été plus élevées que prévu et en avance sur les prévisions : 50 nouveaux magasins Domino’s (bruts) au 4T (134 en FY2021 contre une prévision de 100). JUBI est bien placé pour accélérer l’expansion du réseau de magasins Domino’s et les investissements dans de nouvelles marques offrent une option. Nous pensons que JUBI a le potentiel de passer à un QSR multimarques avec des avantages de réseau sans précédent. L’entreprise améliore ses capacités organisationnelles – le récent renforcement de l’équipe de direction est un pas dans cette direction. ACHETER.

4QFY21 – Trimestre stable avec des revenus en ligne et un manque marginal de rentabilité : les revenus ont augmenté de 14% en glissement annuel à Rs10,3 milliards conformément à notre estimation (+9% TCAC sur 2 ans). Le canal de livraison a augmenté de 28,7 % en glissement annuel et les plats à emporter ont augmenté de 76,9 % en glissement annuel. SSSG s’élevait à 11,8 %; les ventes de systèmes se sont redressées à 114,8 % au 4T. Avec la deuxième vague de Covid-19, les ventes de systèmes ont ralenti à 94,4% et 87,7% en avril et mai-2021 respectivement (versus avril 2019 et mai 2019). La marge brute s’établit à 77,5% (KIE : 77,7%). Le bénéfice brut a augmenté de 19% en glissement annuel et de 10% sur une base TCAC sur 2 ans. L’EBITDA s’est établi à 2,5 milliards de roupies (KIE : 2,6 milliards), 6 % en deçà de notre estimation en partie en raison d’ouvertures de magasins plus élevées que prévu. Sur la base du TCAC sur 2 ans, l’EBITDA a augmenté de 30 % (publié) et d’environ 9 à 10 % sur la base du LFL ajusté pour l’adoption d’Ind-AS 116. La marge d’EBITDA à 24,3% (KIE : 25,6%) a augmenté de 540 points de base en glissement annuel et de 210 points de base en glissement trimestriel. Les frais de personnel ont augmenté de 2 % en glissement annuel et les autres dépenses (hors loyer) ont augmenté de 12 % en glissement annuel. Le bénéfice net s’élevait à 1,04 milliard (KIE : 1,07 milliard). Les téléchargements cumulés d’applications ont augmenté à 57,3 millions (+ 6,1 millions en glissement trimestriel). Les commandes en ligne se sont établies à 98,2% au 4T, stable en glissement trimestriel, en hausse de +960 points de base en glissement annuel. Les commandes mobiles au sein des commandes en ligne s’élevaient à 97,4 au 4T, +130 points de base en glissement annuel.

Expansion des magasins, nouvelles marques, trafic de ses propres applications et rentabilité : la direction de JUBI a appelé à l’accélération des ajouts de magasins Domino’s – elle vise au moins 134 nouveaux magasins (bruts) au cours de l’exercice 2022 malgré la deuxième vague de la pandémie. Nous prévoyons plus de 150 nouveaux magasins nets/an par la suite par rapport à ceux de Street et à nos attentes antérieures d’environ 120-125 et 135-140 magasins, respectivement.

Nous modélisons une croissance plus élevée des magasins et révisons la FV à 3 400 ‘ (à partir de 3 200) : nous augmentons la croissance des magasins, ajustons les estimations et révisons la FV à 3 400 ‘ ; `2950 de Domino’s (50X Jun-23E PE, ex-Ind-AS 116) + valeur d’option de `450 de nouvelles marques/investissements.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.