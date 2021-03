Jubilant Foodworks Rating: Acheter, l’exécution sera la clé du pacte avec Popeyes

JUBI a signé un accord de franchise principal exclusif avec Restaurant Brands International (RBI), pour posséder et exploiter des magasins Popeyes en Inde, au Bangladesh, au Népal et au Bhoutan.

JUBI a obtenu des droits de franchise exclusifs pour la marque Popeyes en Inde, au Bangladesh, au Népal et au Bhoutan. Popeyes est une marque leader de poulet QSR avec 3400 magasins dans le monde. JUBI exploiterait désormais le marché indien du poulet QSR à croissance rapide et sous-pénétré, actuellement dominé par KFC. Nous prévoyons que JUBI ouvrira 250 magasins Popeyes dans cinq ans; s’il est bien exécuté, il peut engranger une valorisation d’environ 1 milliard de dollars en cinq ans. Nous aimons la nouvelle approche d’agression et de portefeuille de JUBI et garderons un œil sur les investissements dans les talents et la technologie pour réussir la transition.

JUBI acquiert les droits de franchise exclusifs pour la marque Popeyes

JUBI a signé un accord de franchise principal exclusif avec Restaurant Brands International (RBI), pour posséder et exploiter des magasins Popeyes en Inde, au Bangladesh, au Népal et au Bhoutan. De plus amples détails sur la durée de la MFA, les redevances / frais et l’engagement d’ouverture de magasin ne sont pas divulgués. Popeyes est la troisième plus grande marque de poulet QSR au monde avec des ventes système de 5,1 milliards de dollars en 2020 dans plus de 3400 magasins dans le monde.

Le menu Popeyes comprend du poulet frit, des crevettes frites et un sandwich au poulet signature. Lancé en août 2019, le sandwich au poulet Popeyes a été vendu aux États-Unis en deux semaines. Depuis lors, Popeyes s’est lancé dans une expansion agressive de sa présence mondiale en Chine, au Royaume-Uni, au Mexique et en Asie du Sud.

Popeyes permettrait à JUBI d’exploiter le marché en croissance rapide du poulet QSR

L’opportunité de marché pour QSR Chicken en Inde est de 70% celle des QSR Pizza / Burger car le positionnement de base de la catégorie ne répond pas / n’attire pas la population végétarienne d’environ 25% du pays. Cela dit, KFC India est quelque peu en concurrence avec Burger et Biryani (par le biais de bols de riz). KFC India domine la catégorie avec 460 magasins et des ventes système de ~ `14 milliards (FY2020). L’économie de l’unité et la période de récupération de KFC sont un cran en dessous de celles de Domino, mais bien meilleures que celles des chaînes de hamburgers. Le poulet QSR est une catégorie à forte croissance, sous-pénétrée et à faible intensité concurrentielle. Il reste à voir dans quelle mesure JUBI localise avec succès le menu pour concurrencer avec succès KFC.

Nous aimons la nouvelle approche d’agression et de portefeuille de JUBI

JUBI est sur un voyage agressif d’augmentation de portefeuille avec le lancement de marques internes (HK et Ekdum!), Des investissements stratégiques / financiers dans DP Eurasia et Barbeque Nation et MFA avec Popeyes. S’il est bien exécuté, JUBI peut éventuellement bénéficier d’une plate-forme / réseau sans précédent (plate-forme de commande commune (Super App), meilleure défense contre les agrégateurs de livraison de nourriture, synergies d’approvisionnement et de livraison). Nous garderons un œil sur les initiatives prises par JUBI pour renforcer les capacités organisationnelles (investissement dans les talents, la technologie et les processus) pour effectuer cette transition.

